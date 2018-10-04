elektron Хотим вернуть природное время #36





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2031

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:36 Цитата: 211:

Тем более мне было сказано кое где чтобы тебя, своего в определенных кругах не трогать?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781222&topic_id=35735&forumid=1&1538674442 Тем более мне было сказано кое где чтобы тебя, своего в определенных кругах не трогать?Источник:

Не больше ни меньше, "предводитель дворянства" Цитата: 211:

Ты то думал, почему я тебя не трогаю и не дискутирую, по трезвяне по крайней мере..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781222&topic_id=35735&forumid=1&1538674442 Ты то думал, почему я тебя не трогаю и не дискутирую, по трезвяне по крайней мере..Источник:

Да ты и про трезвяне редко что путное пишешь, а как примешь, так вообще, лучше бы и не писал. Стирай пока не все прочли эту бредятину