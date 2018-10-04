Victor Yang Были суши, да все вышли #21





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:20 Цитата: kbkz1980:

к.не видела кулинарного опыта её



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213 к.не видела кулинарного опыта еёИсточник:

Я думаю, Дора - это не один конкретный человек. Разные журналисты пишут под этим именем, как мне кажется.

Насчёт фото - возможно, просто делится своим опытом, а поскольку готовка идёт для себя, а не для газеты - то фото и делать некогда,да и неудобно это.

Цитата: kbkz1980:

не могу прислушиваться к её статьям



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213 не могу прислушиваться к её статьямИсточник:

Ну тут - да, есть разные подходы к разным заведениям. Где-то вроде нормально, но в поисках изыска заведения получают отрицательный отзыв. А где-то ожидание среднее, а оценка лучше потому что ожидания оправдываются.