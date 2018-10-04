/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Были суши, да все вышли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
Читать статью

§ alex_60
Были суши, да все вышли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Клиент всегда прав!"

Вот это точно тут не стояло.
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить.
Профайл

* таноми52
Re: Были суши, да все вышли
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24690#781204



Ну, это перебор, а не аргумент! А уж к Доре и подобным явно не относится :-)
Профайл

* 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот брал суши, в принципе ниче так..



Я не различаю где про а где просто суши..
Профайл

* 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои сожрали с большим удовольствием, мне досталось всего три штучки..
Молодешь конечно это любит..
Профайл

§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10986
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы там были или так ,по статье. выводы лепите на ходу?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1538670842

Конечно по статье. Именно о ней речь.
Профайл

§ kbkz1980
Были суши, да все вышли
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Тогда и я могу вывод сделать несколько другой.
Статьи у Доры были -рецепты и картинки слямзины с инета,ооочень редко делала сама.
Поэтому не могу прислушиваться к её статьям,
Т.к.не видела кулинарного опыта её и изысканного чувства вкуса.
Профайл

§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10986
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
к.не видела кулинарного опыта её

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213

Я думаю, Дора - это не один конкретный человек. Разные журналисты пишут под этим именем, как мне кажется.
Насчёт фото - возможно, просто делится своим опытом, а поскольку готовка идёт для себя, а не для газеты - то фото и делать некогда,да и неудобно это.
Цитата:
kbkz1980:
не могу прислушиваться к её статьям

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213

Ну тут - да, есть разные подходы к разным заведениям. Где-то вроде нормально, но в поисках изыска заведения получают отрицательный отзыв. А где-то ожидание среднее, а оценка лучше потому что ожидания оправдываются.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 2
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх