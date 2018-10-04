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§ NG.kz
Хотим вернуть природное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через «Нашу Газету» обращаемся к депутату сената Серику Бектурганову, депутатам мажилиса Ивану Клименко и Ирине Ароновой. Господа, прошел первый шок от вашей работы и хочется все-таки высказать вам наше мнение по этому поводу. Речь пойдет о переводе стрелок часов в нашей области.
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
бросал уже после собрания... было же?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781212&topic_id=35735&forumid=1&1538671716

Врать то не надо дорогой уид..
Я бросал задолго До..
Все способы хороши , да?
Мне то ничего, но вранье тебя самого лично в себе просто унижает..
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Просто ты бестшься что никто, абсолютно из форумчан тебя не поддержал и решил потому науинуться на меня, который в 40ка градусный мороз предлагал прийти и бросить копейку те 100 тысяч, что были несогласны и сделать властям свое личное сэлфи..
Эх ты уид, подло поступил ты тогда, когда меня за это раскрыл и подло говоришь сейчас, потому что не знаешь как быть дальше, все стараешься на меня то обвинения приплести, за то что ты никому не нужен был..
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, Лицу Нашей Газеты врать непристойно..
Ты врешь, а значит врет вся редакция..
А ты просто прикрываешься ей..
Это было и тогда, когда ты мои личные данные узнал через них и через них же опубликовал, позже все сделав в шуточку.
Тогда как в правилах это было запрещено, но тебе можно, да..
И Врать теперь можно от имени НГ?

[Исправлено: 211, 04.10.2018 - 23:12]
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§ yudjin
Хотим вернуть природное время
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5552
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я бросал задолго До..

задолго До чего?... Я про слушания 5 декабря 2016 года... про улицу Тарана.
Цитата:
211:
и решил потому науинуться на меня, который в 40ка градусный мороз предлагал прийти и бросить копейку те 100 тысяч, что были несогласны и сделать властям свое личное сэлфи..


очередная бредятина от взрослого казалось бы дядьки...
чес слово, на фиг ты мне сдался...как собаке пятая нога...
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне например это не мешает..

[Исправлено: 211, 04.10.2018 - 23:37]
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я значительно против нового времени..

[Исправлено: 211, 04.10.2018 - 23:36]
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§ elektron
Хотим вернуть природное время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более мне было сказано кое где чтобы тебя, своего в определенных кругах не трогать?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781222&topic_id=35735&forumid=1&1538674442

Не больше ни меньше, "предводитель дворянства" :lol: Цитата:
211:
Ты то думал, почему я тебя не трогаю и не дискутирую, по трезвяне по крайней мере..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781222&topic_id=35735&forumid=1&1538674442

Да ты и про трезвяне редко что путное пишешь, а как примешь, так вообще, лучше бы и не писал. Стирай пока не все прочли эту бредятину 8-)
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Что хотел сказать по теме?
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§ elektron
Хотим вернуть природное время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ты? всё по теме?
Хочу природное время! 8-)
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* 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4906
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А ты?

Хм..
Речь идет обо мне лично?
Если не идет, так в чем вопрос лично ко мне?
Я Временем торгую?
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§ elektron
Хотим вернуть природное время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты спросил, я ответил.
Чего опять не так? ;-)
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