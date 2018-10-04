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§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
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§ alex_60
Были суши, да все вышли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Клиент всегда прав!"

Вот это точно тут не стояло.
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить.
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§ таноми52
Re: Были суши, да все вышли
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24690#781204



Ну, это перебор, а не аргумент! А уж к Доре и подобным явно не относится :-)
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§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот брал суши, в принципе ниче так..



Я не различаю где про а где просто суши..
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§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои сожрали с большим удовольствием, мне досталось всего три штучки..
Молодешь конечно это любит..
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