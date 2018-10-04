NG.kz Были суши, да все вышли



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:58 Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.

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