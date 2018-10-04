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§ NG.kz
Cомнительное решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит: неделю назад по ленте прошел пост от рудничанина Ивана Артаева (ссылку дам позже), так я не мог пройти мимо и решил поприсутствовать на этом судебном процессе.
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§ сайлау курманов
Re: Cомнительное решение
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.10.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вторая свидетельница в тот вечер когда случилась сия история представилась адвокатом и склоняла Ивана , чтоб не бодался и молча подписал протокол , а дорожный полицай рекомендовал Ивану найти хорошего знакомого из их среды полицаев чтоб отрегулировать этот вопрос. Однако на процессе лживая адвокатша переобулась и стала представителем от перевозчиков , вроде там права защищает
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§ Солнышко
Re: Cомнительное решение
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.10.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
однако судья запретил видеосъемку Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32511

Сейчас видеосъемка ведется на всех судебных заседаниях. Видеозапись может затребовать любой участник процесса.
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§ Азамат Лисов
Re: Cомнительное решение
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 04.10.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких дел сотни, без соответствующих доказательств штампуют по внутреннему убеждению судьи, понятно же что таксовал, а сотрудники полиции знать не знают что такое состязательный процесс и не считают нужным иметь доказательную базу и так прокатит...
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§ 211
Re: Cомнительное решение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне, так с бомбилами нужно разбираться как и со всеми остальными..
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§ arman_kst
Re: Cомнительное решение
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо идти до конца и обжаловать. И полицейский не штрафует за это, должны налоговики заниматься. А судья уже штраф даст
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§ Серый волк
Re: Cомнительное решение
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9649
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.10.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это было?
Рекламное сообщение от гопников, с фабулой о том, что нужно договариваться?
Иначе судья будет, и будет он воходить и выходить и таки обжалуйте потом сколько хотите?
:lol:
То есть по сути этой мутной писули, пишущий потихоньку втирает, что если вас на улице хлопнули гопники со спектаклем, то нужно найти нужного человека. Иначе суды-туды при всех фейковых видео только с руками судья в доле выйдет, развернется... и ничего не докажете?
Имеет ли что-то сказать государство по этому рудненскому поводу бывшего города всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки века?
Вроде как имиджу этого государства грозит большой ущерб?
Или все днища уже пробиты? :lol:
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