Серый волк Re: Cомнительное решение #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9649

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:14 Что это было?

Рекламное сообщение от гопников, с фабулой о том, что нужно договариваться?

Иначе судья будет, и будет он воходить и выходить и таки обжалуйте потом сколько хотите?



То есть по сути этой мутной писули, пишущий потихоньку втирает, что если вас на улице хлопнули гопники со спектаклем, то нужно найти нужного человека. Иначе суды-туды при всех фейковых видео только с руками судья в доле выйдет, развернется... и ничего не докажете?

Имеет ли что-то сказать государство по этому рудненскому поводу бывшего города всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки века?

Вроде как имиджу этого государства грозит большой ущерб?

Или все днища уже пробиты?