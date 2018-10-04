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§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
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§ Павел Марченко
Re: Были суши, да все вышли
Павел Марченко


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.10.18
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Я являюсь владельцем данного заведения, а так же службы доставки в городе Костанай и Рудный. Всегда открыт к критике и очень положительно к ней отношусь. Так же и в этот раз. Спасибо за все замечания, проверю лично, будем исправлять. Как вы верно отметили, бар открыт более года назад и сейчас уже готовится к ремонту, сразу же, как откроется бар в Рудном.

По некоторым вопросам хочу внести ясность. Вас обидело, что посадили за столик на двоих (дело не в мягкой зоне, так как для двоих у нас так же диваны). Это сделано из-за того, что часто мест не хватает, и два человека занимают стол, рассчитанный на шесть человек. Поэтому гости часто говорят: «Посадите нас вместе за тот стол, их там двое, места много ещё». Дело здесь не в том, что мы гонимся за прибылью, как вы написали, если вы - наш постоянный клиент, вы знаете, что мы всегда ориентируемся на клиентов. Так и здесь, если бы вы вдвоём заняли большой стол, то были бы недовольные гости.

Мы всегда открыты к любым замечаниям, все мои контакты есть в наших социальных сетях. Если у гостей возникают какие-либо замечания, мы немедленно реагируем и исправляем ситуацию. Так же и у вас, вы всегда можете написать, мы примем меры.

В свою очередь хочу внести своё предложение для вашей рубрики. Было бы замечательно делать обзор более объективно, а не акцентировать внимание только на плохом. Мы не идеал, но, думаю, положительные моменты у нас тоже есть. Сейчас ваши обзоры субъективны и однобоки.

С уважением, Павел Марченко.
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§ 211
Re: Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго, потому что узнали кто вы и не пр несли вчерашние..
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§ Xacatel
Re: Были суши, да все вышли
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 04.10.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я два раза пробовал просуши, мне они не нравятся, моей девушке тоже. В городе есть несколько заведений, где суши гораздо вкуснее, чем просуши.

А то что полгорода бегает и кричит просуши - лучшие, это такие же которые бегают и кричат чай ассам лучший. Хотя уже давно есть много достойных чаев в этой ценовой ветке.
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§ 211
Re: Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодешь конечно от суши или как его там, риса с селедкой с разноцветными красками в формочках,, только в восторге..
Нам старым советским людям конечно это не нравится, я сколько ни пробовал, ну не мое.
Лучше чем под шубой или селедки с икоркой от нее к пиву, нет ничего..
Может потому мы наверно строги к таким заведениям..
Тут скорее дело возраста играет..
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§ kbkz1980
Re: Были суши, да все вышли
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я с сушами вообще ни разу знакома ни была
Потому как 112 ,за всю нашу продолжительную связь
Не угостил мня ентим чудо-дивным блюдом))))
А теперь серьёзно,вот не пойму я Дору
Быть клиентом на постоянной основе
И так в статье едальню измахратить.
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§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10984
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Павел Марченко:
Мы не идеал, но, думаю, положительные моменты у нас тоже есть. Сейчас ваши обзоры субъективны и однобоки.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781175&topic_id=35740&forumid=1&1538655672

Положительные моменты - это норма, поэтому она и незаметна. Если бы было что-то "Вау!" - написали бы обязательно. Ну и про кухню - всё же положительный отзыв. А кухня, по моему мнению, - основное в заведениях общественного питания - это есть содержание. Всё остальное - форма, которая вторична.
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§ Павел Марченко
Re: Были суши, да все вышли
Павел Марченко


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.10.18
Отправлено: 04.10.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Есть мухи, а есть пчёлы. Спроси у пчелы, что есть мир вокруг, она ответит: «Цветы и мёд». А муха ответит: «Кругом дерьмо и мусор». Пчела потому и производит мёд, что в дерьме не копошится. Но это их личное субъективное мнение. Объективно же мир - что-то среднее, в нем есть и то и другое. Быть журналистом - значит быть объективным, поэтому я так посоветовал. Не быть кем-то из вышеуказанных.

Я бы никогда не увидел статью, даже если бы её напечатали, если бы мне не скинули ссылку. Просто потому, что вообще не смотрю новостей и не читаю газет, ибо нынешние СМИ подобны мухам, играют на чувствах людей, выпячивают только плохое.

С уважением.
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§ alex_60
Были суши, да все вышли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не про еду.
сама форма освещения посещения похабная.
в принципе всегда так было, в этой теме.
но тут конкретно перебор.
как будто они пришли в Alain Ducasse au Plaza Athénée.
без резерврвирования .
хотим за диваны за стол на много человек.
это замените на то.
личная обида доминирует.
я лично выгнал бы их.

[Исправлено: alex_60, 04.10.2018 - 19:07]

[Исправлено: alex_60, 04.10.2018 - 19:15]
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§ arman_kst
Re: Были суши, да все вышли
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я попробовал впервые 2 месяца назад. Необычно. Конечно не очень понравились. Но кушать можно иногда. Я не старый)
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§ Vital
Были суши, да все вышли
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6217
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Павел Марченко:

Вы как ребенок:)))
Незнаите как надо?
Щас научу:)))
Всех форумчан угощаите сушами и тут вы такие коменты увидите,да любая статья померкнет в миг. :lol:
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§ Добринцофф
Были суши, да все вышли
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6193
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.10.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотим за диваны за стол на много человек.
это замените на то.
личная обида доминирует.
я лично выгнал бы их.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781192&topic_id=35740&forumid=1#781192

Чувствуется совковый менталитет.Нынче так нельзя,другие времена ,конкуренция.
А вообще нет лучше ресторана или суши бара ,чем родной гараж. :lol:
Когда в скворечнике жил,машину в гаражном кооперативе ставил недалеко от дома.так там каждую пятницу такая веселуха была ,шашлычёк музыка и даже танцы иногда. :-)
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§ таноми52
Re: Были суши, да все вышли
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чувствуется совковый менталитет.Нынче так нельзя,другие времена ,конкуренция.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24690#781192




Соглашусь! Наверное, ещё сто лет понадобится, прежде чем усвоят: "Клиент всегда прав!"
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§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10984
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Павел Марченко:
Спроси у пчелы, что есть мир вокруг, она ответит: «Цветы и мёд». А муха ответит: «Кругом дерьмо и мусор»

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781195&topic_id=35740&forumid=1#781195

А могут ведь и по-другому эти насекомые ответить: Пчёлы скажут - пашу всю жизнь. А мухи скажут, что жизнь - кайф - везде еда и трудиться не надо.

Ещё раз повторюсь: замечают то что ВЫДЕЛЯЕТСЯ. А не просто нейтрально-нормально-хорошее. Вот пол в заведении, наверное, чисты - как у всех или грязный как у всех - даже не важно его состояние - важно что он как у всех - только поэтому не заметили. Были бы официанты одеты в корпоративном стиле - тоже заметили бы.
Вывод: заведение не плохое, не хорошее - просто среднее. И да, ещё зависит от опыта оценивающего.
Цитата:
Павел Марченко:
Просто потому, что вообще не смотрю новостей и не читаю газет

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781195&topic_id=35740&forumid=1#781195

Ну, это зря. газет и новостных порталов много - можно читать несколько источников и делать свои выводы. В начале 2000-х, когда Онищенко в РФ запретил продажу грузинского вина и Прибалтийских шпрот, в КВН была шутка про начинающего бизнесмена, которому тоже новости некогда было смотреть и читать. Я, - говорит, купил пять вагонов шпрот и столько же грузинского вина - буду торговать. Ему и говорят - зря ты, Андрюха, новости не смотришь - ох, зря!
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§ kbkz1980
Были суши, да все вышли
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Сударь вы там были или так ,по статье. выводы лепите на ходу?
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