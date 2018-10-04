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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ arman_kst
Re: Рискованные игры в демократию
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Sniper, не надо по себе судить других.
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Екатерина II, сев на трон и вникнув в государственную политику, поняла, что богатство страны множится народом. И стала умножать народонаселение, пригласив в Россию другие народы, в частности, немцев. У нас же наоборот, скудоумные радуются выдавливанию уже грамотной, обученной,квалифицированной части населения, в которой они видят только конкурента...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


Правильно, богатство страны множится народом, так при Екатерине II и Петре I, там окно в Европу прорубали, в настоящее время конопатят. При этом никто никого у нас и там не выдавливает.

Комсомолка летом отмечала ссылаясь на экспертов, что в России общее число населения уменьшается, через 10 лет количество работающих снизиться на 10%, что приведёт снижению ВВП на 0,3%, мигранты не покроют снижение. Да и иностранцы покидают, как-раз в большей степени подданные Германии, США, Канады и КНДР. Число иностранных граждан из ЕС, живущих в РФ, за 2017 год сократилось на 50 тыс человек, а американский подданных на 5 тыс человек. Тогда как из других стран Дальнего Зарубежья Индии, Турции, Вьетнама и Афганистана в Россию переехало всего 2 тыс человек.

https://www.mk.ru/social/2018/07/13/rossiya-vymiraet-chislennost-naseleniya-upala-vpervye-za-desyatiletie-rabotat-nekomu.html
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§ alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Комсомолка летом отмечала ссылаясь на экспертов, что в России общее число населения


Понеслось.
Отмечала. Эксперты. Проценты.
Про Россию понятное дело. Как без нее.
Что по теме то не говоришь.
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§ таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Просто надо называть своими именами. Что другие нац.названия не будет. Что названия будет таким, каким мы хотим видеть в акимате

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=15#comment_1



Молодец, в корень зришь! Открыто и честно! Но они так честно не могут. Ведь утверждается, что у нас сплочённость, равноправие, взаимоуважение и т.д., и т.п. Иначе страну не будут считать демократической. А мы так стремимся к международному признанию! И соседи будут косо смотреть... Так что по поговорке: "И хочется, и колется, и мама не даёт"
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§ Нурбанчик
Рискованные игры в демократию
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.10.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски. Так почему в Казахстане аулы и райцентры не могут звучать на родном языке? Мы же уже как 20 с лишним лет не в СССР
.
Как не могут звучать? Вы что, из Костаная не куда не выезжаете?

Действительно странно, почему в Канаде повсеместно названия населенных пунктов и улиц от ранее патронажной Англии и Франции, а не на языке коренных жителей коих осталось не более полумиллиона. Тоже дело и в США.

Действительно странно, почему в Гватемале, Перу, Кубе, Пуэрто-Рико, Филипинах, Гвинее, населенные пункты и улицы носят испанские названия.

Действительно странно, почему в Бразилии, Мадейре,Анголе, Тиморе, Макао названия на Португальском, а в Скандинавии, Норвегии, Финляндии, Прибалтике есть много названий на шведском и датском языке.

Действительно странно, почему в ЮАР, Бразилии, Шри-Ланке, Малазии, Тайване, Индонезии, Австралии есть много названий на нидерландском.

Действительно странно, почему в Сирии, Ливане, Гаити, Гвиане, Алжире, Тунисе, Марокко, Мавритании, Сенегале, Гвинее, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже повсеместно встречается французская архитектура и множество названий на французком.
Про английские названия перечислять страны не буду.
Странно почему полмира продолжают носить название своих населенных пунктов и улиц на языке колонизаторов, хотя давно получили свободу? Пора этим многим десяткам стран со всего мира срочно брать яркий пример с нуротановских ономастов.

Цитата:
Vradon:
Ничего плохого втпереименовании нет. Айет- прекрасное,ладное название


Ладное название, спору нет.
Но зачем изменять и коверкать русский язык? Название реки, упоминающийся на картах Российской Империи – Аят. На русском Аят, на казахском Айет, - наверное никто не против. Так пускай по-русски будет прежнее название, раз это название реки с царских времен.

Никто же не заставляет в казахском языке менять Мәскеу на Москва, Ресей на Россия, Челябi на Челябинск, Омбы на Омск, Қорған на Курган – и таких названий российских городов много, которые на казахском языке звучат иначе чем по-русски.

Русский язык, как таковой, претерпел не согласованное раздвоение. В России по-русски Алма-Ата, в Казахстане Алматы, соответственно Кустанай-Костанай, Тобол-Тобыл, Кокчетав-Кокшетау, и так большинство казахстанских городов, у которых на сегодняшнее время остались схожие с советских времен названия, в России по-русски остались советские названия, а в Казахстане на русском языке претерпели изменения.
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