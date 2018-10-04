Цитата: Vradon:

Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски. Так почему в Казахстане аулы и райцентры не могут звучать на родном языке? Мы же уже как 20 с лишним лет не в СССР .

Как не могут звучать? Вы что, из Костаная не куда не выезжаете?



Действительно странно, почему в Канаде повсеместно названия населенных пунктов и улиц от ранее патронажной Англии и Франции, а не на языке коренных жителей коих осталось не более полумиллиона. Тоже дело и в США.



Действительно странно, почему в Гватемале, Перу, Кубе, Пуэрто-Рико, Филипинах, Гвинее, населенные пункты и улицы носят испанские названия.



Действительно странно, почему в Бразилии, Мадейре,Анголе, Тиморе, Макао названия на Португальском, а в Скандинавии, Норвегии, Финляндии, Прибалтике есть много названий на шведском и датском языке.



Действительно странно, почему в ЮАР, Бразилии, Шри-Ланке, Малазии, Тайване, Индонезии, Австралии есть много названий на нидерландском.



Действительно странно, почему в Сирии, Ливане, Гаити, Гвиане, Алжире, Тунисе, Марокко, Мавритании, Сенегале, Гвинее, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже повсеместно встречается французская архитектура и множество названий на французком.

Про английские названия перечислять страны не буду.

Странно почему полмира продолжают носить название своих населенных пунктов и улиц на языке колонизаторов, хотя давно получили свободу? Пора этим многим десяткам стран со всего мира срочно брать яркий пример с нуротановских ономастов.



Цитата: Vradon:

Ничего плохого втпереименовании нет. Айет- прекрасное,ладное название



Ладное название, спору нет.

Но зачем изменять и коверкать русский язык? Название реки, упоминающийся на картах Российской Империи – Аят. На русском Аят, на казахском Айет, - наверное никто не против. Так пускай по-русски будет прежнее название, раз это название реки с царских времен.



Никто же не заставляет в казахском языке менять Мәскеу на Москва, Ресей на Россия, Челябi на Челябинск, Омбы на Омск, Қорған на Курган – и таких названий российских городов много, которые на казахском языке звучат иначе чем по-русски.



Русский язык, как таковой, претерпел не согласованное раздвоение. В России по-русски Алма-Ата, в Казахстане Алматы, соответственно Кустанай-Костанай, Тобол-Тобыл, Кокчетав-Кокшетау, и так большинство казахстанских городов, у которых на сегодняшнее время остались схожие с советских времен названия, в России по-русски остались советские названия, а в Казахстане на русском языке претерпели изменения.