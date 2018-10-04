Артем Марусич Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в... #9





(Журналисты) Сообщений: 60

Регистрация: 27.04.18 (Журналисты) Отправлено: - 19:46 Цитата: 211:

За три месяца одобрено 35..

А всего решились на это 42 человека..

Это не ипотека для народа, это понт для него..





Там не все так просто. Представитель БК-Строй отмечал, что сейчас практически все дома которые строятся в микрорайоне “Юбилейный” - реализуют через механизм долевого участия в жилищном строительстве, который подразумевает продажу квартир до регистрации акта ввода дома. Одним словом, квартиры в новых домах уже проданы (даже если мы видим стройку). По его словам цикл проектирования, прохождения разрешительных процедур и строительства жилых домов занимает не менее года.



Получается что сами квартиры для этой программы начнут появляться только через год (в достаточном кол-ве), а там уже и банки готовы будут.