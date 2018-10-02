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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот местные..



Коренные как говорится..
Тут и вкус другой, отличимый от южных и твердые и косточки огроменные..
Совсем как в детстве, что мы на бахчах корейцам собирали в школе..
И они твердые
Сравнимо как мериканские окорочка и настоящая деревенская курица..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня у меня субботник..
Ленинский..
Полная машина мусора, и это третья хотка..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это я лично срубил столько деревьев за два раза..



Остальные пока пожалел..
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