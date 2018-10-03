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§ NG.kz
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта. В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.
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§ таноми52
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А очереди-то к врачам будут громадные! И это при том, что уже сейчас записываемся к ним за неделю до приёма!
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§ Мишаня
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
Мишаня


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Сообщений: 620
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.10.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А очереди-то к врачам будут громадные! И это при том, что уже сейчас записываемся к ним за неделю до приёма!

А есть обратная сторона медали - пока дождетесь приема, само рассосется! Останется только запущенные случаи. И вуаля - статистика трубит: Казахстан самая здоровая нация, острых заболеваний нет!
ЗЫ: да и хроников нет, потому как через 5 дней надо выпнуть пациента из стационара. Бывшего соседа инсульт разбил. На ТРЕТИЙ день выписали - везите домой! Как общество считает: здоровый человек стал? Зато какая статистика изюмительно чистая!
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§ Маркс
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
Маркс


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Сообщений: 123
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Зато какая статистика изюмительно чистая!

Статистика сейчас царица полей. Там, где статистические данные лучше, туда направлен поток инвестиций. Сейчас неважно, как ты работаешь, главное - рейтинг. Нужно срочно открывать в городе рейтинговые агентства, а то не знаешь, в какую больницу записаться и в какую аптеку идти за лекарством.
Наша газета отстает от жизни со своим единственным дорорейтингом, нужно расширяться, охватывать больше жизненно важных сторон и тогда благодарность инвестируемых польется неудержимым потоком в газетные закрома.
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§ 211
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4891
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот это полнейшая подлость со стороны государства..
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