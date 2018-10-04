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§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
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§ Павел Марченко
Re: Были суши, да все вышли
Павел Марченко


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 04.10.18
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Я являюсь владельцем данного заведения, а так же службы доставки в городе Костанай и Рудный. Всегда открыт к критике и очень положительно к ней отношусь. Так же и в этот раз. Спасибо за все замечания, проверю лично, будем исправлять. Как вы верно отметили, бар открыт более года назад и сейчас уже готовится к ремонту, сразу же, как откроется бар в Рудном.

По некоторым вопросам хочу внести ясность. Вас обидело, что посадили за столик на двоих (дело не в мягкой зоне, так как для двоих у нас так же диваны). Это сделано из-за того, что часто мест не хватает, и два человека занимают стол, рассчитанный на шесть человек. Поэтому гости часто говорят: «Посадите нас вместе за тот стол, их там двое, места много ещё». Дело здесь не в том, что мы гонимся за прибылью, как вы написали, если вы - наш постоянный клиент, вы знаете, что мы всегда ориентируемся на клиентов. Так и здесь, если бы вы вдвоём заняли большой стол, то были бы недовольные гости.

Мы всегда открыты к любым замечаниям, все мои контакты есть в наших социальных сетях. Если у гостей возникают какие-либо замечания, мы немедленно реагируем и исправляем ситуацию. Так же и у вас, вы всегда можете написать, мы примем меры.

В свою очередь хочу внести своё предложение для вашей рубрики. Было бы замечательно делать обзор более объективно, а не акцентировать внимание только на плохом. Мы не идеал, но, думаю, положительные моменты у нас тоже есть. Сейчас ваши обзоры субъективны и однобоки.

С уважением, Павел Марченко.
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§ 211
Re: Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4891
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго, потому что узнали кто вы и не пр несли вчерашние..
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§ Xacatel
Re: Были суши, да все вышли
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 04.10.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я два раза пробовал просуши, мне они не нравятся, моей девушке тоже. В городе есть несколько заведений, где суши гораздо вкуснее, чем просуши.

А то что полгорода бегает и кричит просуши - лучшие, это такие же которые бегают и кричат чай ассам лучший. Хотя уже давно есть много достойных чаев в этой ценовой ветке.
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§ 211
Re: Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4891
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодешь конечно от суши или как его там, риса с селедкой с разноцветными красками в формочках,, только в восторге..
Нам старым советским людям конечно это не нравится, я сколько ни пробовал, ну не мое.
Лучше чем под шубой или селедки с икоркой от нее к пиву, нет ничего..
Может потому мы наверно строги к таким заведениям..
Тут скорее дело возраста играет..
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§ kbkz1980
Re: Были суши, да все вышли
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я с сушами вообще ни разу знакома ни была
Потому как 112 ,за всю нашу продолжительную связь
Не угостил мня ентим чудо-дивным блюдом))))
А теперь серьёзно,вот не пойму я Дору
Быть клиентом на постоянной основе
И так в статье едальню измахратить.
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