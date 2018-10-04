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≡ Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди последних уголовных дел - лишение свободы на 8 и 7 лет сотрудников отдела РЭО Рудного Александра Панченко и Кобыланды Шемельтурова за получение взяток. По коррупционному делу осудили и следователя УВД Костаная Даурена Нурпеиса.
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§ Sniper
Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -...
Sniper


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Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У полицейских Костаная забрали служебные авто. Они переведены на пешее несение службы. В областном центре, благодаря пересмотру порядка патрулирования дорожно-патрульной полиции, произошло снижение уличной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. С 10 сентября по инициативе начальника ДВД Костанайской области Бекета Аймагамбетова коренным образом изменен принцип работы дорожно-патрульной службы города Костаная. Это произошло за счет перевода большей части автомобильных патрулей на пешее несение службы. Количество пеших патрулей возросло в два раза. Теперь только десятая часть полицейских контролирует дорожную безопасность в промежутках времени реагирования на сообщения о нарушениях общественного порядка, поступивших на пульт «102» от граждан. «Целью новой системы работы является усиление патрулирования полицейских в жилых массивах, предотвращение как грубых, так и мелких правонарушений в общественных местах, их профилактика. В областном центре пешие патрули несут службу в спальных район
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§ Sniper
Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -...
Sniper


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Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости от Алау.
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§ Sniper
Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области
Sniper


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Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Новости от Алау.

очень хорошие новости. Можно сказать даже приятные. Командиром авто патруля может быть только старший офицер. Сержантики будут работать только пешкодралом. Остановки транспорта запрещены. Только в случае ДТП.
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§ 211
Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4891
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Панченко конечно полезный человек был, работяга..
Рудный и Качар говорят ему огромное спасибо, за то что делал свою работу хорошо и качественно..
Конечно подстава была, там без этого никак..
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§ Menden1968
Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень хорошие новости. Можно сказать даже приятные. Командиром авто патруля может быть только старший офицер. Сержантики будут работать только пешкодралом. Остановки транспорта запрещены. Только в случае ДТП.

Контингент изваротливый и вам советую не расслаблятся придумают ещё какие нибуть уловки,ждите.
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§ Menden1968
Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно подстава была, там без этого никак

.....подстава неподстава но прокалолся.....сам виноват
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