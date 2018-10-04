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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, кто то тут из недовольных лично поддержал уида в отрицании переименования улицы Тарана?
Нет..
А вот говорить все мастера..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781097&topic_id=35736&forumid=1#781097

вот тут мы с тобой солидарны. Абсолютно согласен. Боятся огласки наши форумчане. Я был на этом заседании. И ждал продолжения банкета от уэддина, электроника, мишани, армана и других боди боди. И никто не приехал!!!
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§ таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Как и странно смотрится название улицы в Вене - Могилы. Потому что во время чумы прям там хоронили людей. Потом, конечно могилы убрали, но название есть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=15#comment_1



Вот это и есть ИСТОРИЯ!Память о том, что в средние века чума и холера выкашивала за раз пол-Европы. Пытливому уму станет ясно, почему народонаселение,например, русских, не смотря на всякие военные стычки, количественно росло, а всяких там голландцев, по крайней мере, столетиями топталось на месте.
Не ратую за "Путь к коммунизму", хотя это тоже история о возникновении и развитии первого в мире государства рабочих и крестьян, но Викторовки, Вишневки и проч. названия имеют право быть!
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§ сайлау курманов
Re: Рискованные игры в демократию
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.10.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недалеко от меня есть улица КАЗАХСКАЯ, честно сказать я стыжусь этого названия , потому что там нет ни нормальной дороги с тротуарами , грязь непролазная , но по обе стороны особняки и хоромы новых казахов (русских). Мой приятель из германии спросил , почему так назвали , оно ассоциируется конкретно с казахами или что? я ответил , что не было тогда профессиональных ономастов как сегодня и называли как улицы , так и своих детей как попал. Вспомнил , своего приятеля Кадыра , его брата-близнеца зовут Адиль , они оба названы в честь друга их семьи , что тогда работал отдел кадром в их деревне
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§ yudjin
Рискованные игры в демократию
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5550
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
И понятно, что как тогда была идеология момента, так и сейчас и она вполне оправдана.

одно НО... тогда они всё это построили...города, совхозы, улицы предприятия и НАЗВАЛИ согласно идеологии.
Сейчас же построено хр..н да маленько, но ПЕРЕИМЕНОВАТЬ лезут почему-то туда,к чему руку не приложили.


Цитата:
Trueman4400:
Как объяснить 17 летнему юноше, что совхоз Путь к коммунизму

Ну это и есть скудоумие...
А ДАВЫДЕНОВКА, основанная Давыденковым тоже не поддается объяснению? Я помню железный аргумент понаехавшего: мол сваты ездят туда-сюда, объясняй им кто-такой!

А Енбек, достык, тәуелсiздiк ...и куча с приставкой нур - это в духе нынешней идеологии?
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§ yudjin
Рискованные игры в демократию
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5550
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
есть улица КАЗАХСКАЯ, честно сказать я стыжусь этого названия , потому что там нет ни нормальной дороги с тротуарами , грязь непролазная ,

В Костанае уже сменили вывеску...на Абиль.... видимо в честь якобы историка из пединститута
Ну а вид то там остался прежний...
так же проще... чтобы не позориться перед немецким приятелем, легче вывеску сменить, чем привести в порядок...
Ономастировать, это не мешки ворочать...
такая рухнама, однако...
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Таран был расстрелян в 1919 г, активно участвуя в революционном движении

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Позвольте мадам прояснить некоторые моменты.... ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание. А когда целая колчаковская часть решила приехать к нему, что бы поздравить его или вздернуть на ближайщей осине. Активный участник поступил не по пацански. Кинулся в бега в сторону Актюбинска. Может изза него и погибло столько народа, аж 10 тысяч повстанцев. Для сведения, сообщаю в полку больше 3 тысяч бойцов не бывает. Может стойло Тарану повоевать, по защищать завоевания революции?
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
недалеко от меня есть улица КАЗАХСКАЯ, честно сказать я стыжусь этого названия , потому что там нет ни нормальной дороги с тротуарами , грязь непролазная , н

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781102&topic_id=35736&forumid=1#781102

узнайте, в каком году эта улица получила это название.....думаю при Хруще кукурузном.
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§ Горожанин_kst
Re: Рискованные игры в демократию
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.10.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду-недождусь прям когда очередь дойдёт до улицы Амангельды и Амангельдинского района! Carthago debet destrui! ... или нет?!
Или Амангельды бiздің жолдас, сіздің Таран - канкретный к...кбас...?
Видали?Даже треязычием луплю, как вы любите!
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§ Горожанин_kst
Re: Рискованные игры в демократию
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.10.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно слушать бредни в оправдание. Сказать правду слабо?Открыто, как одна госпожа на слушаниях в Костанае. Или этого у вас нет в привычке?
Чтоб уже иллюзий не оставалось, у тех кто ещё пытается здесь чего-то писать-доказывать, наверное больше для собственного успокоения.
Вам говорю - меняйте позицию, не думайте об окружающем как о "своём", ценном, священном. Только ваши близкие имеют реальную ценность, остальное - портянки. У тех с кем вы спорите так было всегда. Отсюда их политика. Почему мы должны быть лучше?
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§ таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
. ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=30#comment_1[/quot

Какие были на тот момент лидеры, такие были, за неимением других. Вы думаете казахские известные деятели, именами которых сейчас называют всё, что угодно, действительно были на уровне мировых умов? Первые парни на деревне! Однако, это не мешает соотечественникам гордиться ими.
Хорошо с высоты десятилетий, зная уже все исторические события, сопутствующие деятельности этого юноши (!) рассусоливать о его ущербности?
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781142&topic_id=35736&forumid=1#781142


эти люди были изначально обречены по своей сути.... ежовско-бериевские мясорубки не оставляли в живых лишних свидетелей....
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§ arman_kst
Re: Рискованные игры в демократию
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Sniper, тебя не учили что имена пишутся с большой буквы? Если заплатишь перелет с юга Казахстана на север, гостиницу, проезд на автомобиле до этого нас.пункта и пока я буду тут в командировке - зарплату пока я не буду на работе. То приеду
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если заплатишь перелет с юга Казахстана на север, гостиницу, проезд на автомобиле до этого нас.пункта и пока я буду тут в коман

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781156&topic_id=35736&forumid=1#781156

проще в сортир спустить..... :-) :-( ;-) :lol:
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§ 211
Рискованные игры в демократию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4891
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
имена пишутся с большой буквы?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781156&topic_id=35736&forumid=1&1538649823

Ну по моему он ники называл, твой ник пишется с маленькой буквы например..
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§ arman_kst
Рискованные игры в демократию
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:02
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