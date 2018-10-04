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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Пусть порешают вопрос.

Я, своим удалением - решил.Цитата:
Sniper:
скинь мои

Сообщения мне в личку?
Не буду,хотя они у меня все хранятся... :lol:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я, своим удалением - решил

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781135&topic_id=25576&forumid=2#781135

ты мне не указ. Пусть решает главный начальник. Материал про Горбачева очень интересен для всех.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
ты мне не указ. Пусть решает главный начальник.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13575

Доктор, можете - обжаловать.
Без Заявления - они не рассматривают... :lol:
Если они, главные начальники - восстановят,
я извинюсь перед вами... :oops:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если они, главные начальники - восстановят,
я извинюсь перед вами... :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781139&topic_id=25576&forumid=2#781139

нет, тогда ты сам станешь обычным пользователем. И деревенька отойдет электронщику. Про определения пола спящего кота мы ничего и не прочитали интересного.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
И деревенька отойдет электронщику.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781140&topic_id=25576&forumid=2#781140

Виталий, возьмёшь мою деревеньку - себе?Цитата:
Sniper:
Про определения пола спящего кота

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781140&topic_id=25576&forumid=2#781140

Кот есть у тебя, покажешь фотку "Пол моего Кота"... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждые 2-3 минуты,заходит на посадку в
Аэропорт Гамбурга. По прямой 25 км. до него.

Всю экологию мне тут портит... :lol: :oops:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всю экологию мне тут портит...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781149&topic_id=25576&forumid=2#781149

есть один способ. Стороной будут облетать твою хибару.
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Страница 906 из 906«1...904905906
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