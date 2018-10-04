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§ NG.kz
Хотим вернуть природное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через «Нашу Газету» обращаемся к депутату сената Серику Бектурганову, депутатам мажилиса Ивану Клименко и Ирине Ароновой. Господа, прошел первый шок от вашей работы и хочется все-таки высказать вам наше мнение по этому поводу. Речь пойдет о переводе стрелок часов в нашей области.
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§ 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4883
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встань

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781121&topic_id=35735&forumid=1&1538638829

Ты лично тогда был на акции по кинотеатру, которую возглавили активисты НГ?
Лебеди?
Тарана, кстати я один там был..
Легко конечно, спрятавшись анонимно в интернете кричать пойдем за кем то, и так уже 18 лет..
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§ 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4883
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
небритом... с мокрыми от страха штанами....)))))))))))))))))))))))))))))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35735&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Я больше пугаюсь нашего народишка..
Чиновники то хоть предсказуемы..
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* Sniper
Хотим вернуть природное время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Чиновники то хоть предсказуемы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781129&topic_id=35735&forumid=1#781129

причем тут чиновники.... нужен ты им больно.... красно погонники тобой заинтересуются....если захочешь возглавить движение непокорных форумчан...
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* Sniper
Хотим вернуть природное время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
на акции по кинотеатру, которую возглавили активисты НГ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781128&topic_id=35735&forumid=1#781128

с этого места подробнее....открыто смотря в глаза, не отводя взгляда....кто тогда был с тобой? чем вы там занимались? cколько времени продолжалась ваша противозаконная акция? есть материалы фотовидесъемки?
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§ Гога
Re: Хотим вернуть природное время
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Ты лично тогда был на акции *

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24697#781103


Фейсом не вышел я .
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§ таноми52
Re: Хотим вернуть природное время
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Такое бывает только при узурпированной власти. Но ведь в наших странах нет так!?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24697&start=0#comment_1


Знак вопроса в конце Вашей фразы показателен - видимо, есть сомнения?
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§ таноми52
Re: Хотим вернуть природное время
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И что ты постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встань первым кирпичом в стене .А мы - поддержим . Или слабо ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24697&start=0#comment_1



Предназначение попа Гапона не в этом, а в том, чтобы спровоцировать радикальную акцию протеста и дать органам возможность расправиться с участниками и отрапортовать об ликвидации очага "сепаратизма". Вот он здесь и подначивает, как заведённая пластинка, с одними и теми же "аргументами"
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* Sniper
Хотим вернуть природное время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Предназначение попа Гапона не в этом, а в том, чтобы спровоцировать радикальную акцию пр

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781146&topic_id=35735&forumid=1#781146

мы уже 7 лет знаем этого человека....а вы только с ним начали знакомиться...
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§ 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4883
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Фейсом не вышел я .

Так и подохнем, моя ухата ускраю..
Страну профукали, что теперь этот час..
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§ 211
Хотим вернуть природное время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4883
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
если захочешь возглавить движение непокорных форумчан...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781148&topic_id=35735&forumid=1#781148

Уида что, арестовали или казнили, или он без вестей пропал?
Живет еще как и даже хорошо дышит..
Просто никто его не захотел поддержать, теперь вот поддержку называют Правакацией..
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* Sniper
Хотим вернуть природное время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уида что, арестовали или казнили, или он без вестей пропал?
Живет еще как и даже хорошо дышит..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781150&topic_id=35735&forumid=1#781150

теперь он ваш человек? :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x
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