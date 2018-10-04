таноми52 Re: Хотим вернуть природное время #21





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Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:19 Цитата: Гога:

И что ты постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встань первым кирпичом в стене .А мы - поддержим . Или слабо ?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24697&start=0#comment_1 И что ты постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встань первым кирпичом в стене .А мы - поддержим . Или слабо ?Источник:





Предназначение попа Гапона не в этом, а в том, чтобы спровоцировать радикальную акцию протеста и дать органам возможность расправиться с участниками и отрапортовать об ликвидации очага "сепаратизма". Вот он здесь и подначивает, как заведённая пластинка, с одними и теми же "аргументами"