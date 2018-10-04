/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33899
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в законодательстве, в соответствии с которой после 2040 года казахстанцы будут получать только собственные пенсионные накопления. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

* Sniper
Re: Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная бредятина от господина Косарева. Вы не знаете, что будет через квартал. До сих выдаете пенсию по алфавиту, растягивая сроки выдачи на 2 недели.
Профайл

§ drakon
Re: Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
До сих выдаете пенсию по алфавиту,

Источник: http://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=627

Алфавит, латинский будет, ты будешь раньше-
получать тов. Х...
Профайл

* Sniper
Депутат Владислав Косарев потребовал отменить норму в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
получать тов. Х...

пенсия назначается при рождении...видишь как здесь стабильно...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 3
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх