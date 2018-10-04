Цитата: Trueman4400:

И понятно, что как тогда была идеология момента, так и сейчас и она вполне оправдана.



одно НО... тогда они всё это построили...города, совхозы, улицы предприятия и НАЗВАЛИ согласно идеологии.

Сейчас же построено хр..н да маленько, но ПЕРЕИМЕНОВАТЬ лезут почему-то туда,к чему руку не приложили.





Цитата: Trueman4400:

Как объяснить 17 летнему юноше, что совхоз Путь к коммунизму



Ну это и есть скудоумие...

А ДАВЫДЕНОВКА, основанная Давыденковым тоже не поддается объяснению? Я помню железный аргумент понаехавшего: мол сваты ездят туда-сюда, объясняй им кто-такой!



А Енбек, достык, тәуелсiздiк ...и куча с приставкой нур - это в духе нынешней идеологии?