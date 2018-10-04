211 Хотим вернуть природное время #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4881

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:42 Цитата: Гога:

постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встань



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781121&topic_id=35735&forumid=1&1538638829 постоянно только чешешь своим языком - вот возглавь движение , встаньИсточник:

Ты лично тогда был на акции по кинотеатру, которую возглавили активисты НГ?

Лебеди?

Тарана, кстати я один там был..

Легко конечно, спрятавшись анонимно в интернете кричать пойдем за кем то, и так уже 18 лет..