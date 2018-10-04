Павел Марченко Re: Были суши, да все вышли #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 04.10.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:58 Здравствуйте! Я являюсь владельцем данного заведения, а так же службы доставки в городе Костанай и Рудный. Всегда открыт к критике и очень положительно к ней отношусь. Так же и в этот раз. Спасибо за все замечания, проверю лично, будем исправлять. Как вы верно отметили, бар открыт более года назад и сейчас уже готовится к ремонту, сразу же, как откроется бар в Рудном.



По некоторым вопросам хочу внести ясность. Вас обидело, что посадили за столик на двоих (дело не в мягкой зоне, так как для двоих у нас так же диваны). Это сделано из-за того, что часто мест не хватает, и два человека занимают стол, рассчитанный на шесть человек. Поэтому гости часто говорят: «Посадите нас вместе за тот стол, их там двое, места много ещё». Дело здесь не в том, что мы гонимся за прибылью, как вы написали, если вы - наш постоянный клиент, вы знаете, что мы всегда ориентируемся на клиентов. Так и здесь, если бы вы вдвоём заняли большой стол, то были бы недовольные гости.



Мы всегда открыты к любым замечаниям, все мои контакты есть в наших социальных сетях. Если у гостей возникают какие-либо замечания, мы немедленно реагируем и исправляем ситуацию. Так же и у вас, вы всегда можете написать, мы примем меры.



В свою очередь хочу внести своё предложение для вашей рубрики. Было бы замечательно делать обзор более объективно, а не акцентировать внимание только на плохом. Мы не идеал, но, думаю, положительные моменты у нас тоже есть. Сейчас ваши обзоры субъективны и однобоки.



С уважением, Павел Марченко.