/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Cомнительное решение		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Cомнительное решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит: неделю назад по ленте прошел пост от рудничанина Ивана Артаева (ссылку дам позже), так я не мог пройти мимо и решил поприсутствовать на этом судебном процессе.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Cомнительное решение
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.10.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вторая свидетельница в тот вечер когда случилась сия история представилась адвокатом и склоняла Ивана , чтоб не бодался и молча подписал протокол , а дорожный полицай рекомендовал Ивану найти хорошего знакомого из их среды полицаев чтоб отрегулировать этот вопрос. Однако на процессе лживая адвокатша переобулась и стала представителем от перевозчиков , вроде там права защищает
Профайл Посетить вебсайт

§ Солнышко
Re: Cомнительное решение
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.10.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
однако судья запретил видеосъемку Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32511

Сейчас видеосъемка ведется на всех судебных заседаниях. Видеозапись может затребовать любой участник процесса.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Sniper

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 3
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх