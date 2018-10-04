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§ NG.kz
Хотим вернуть природное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через «Нашу Газету» обращаемся к депутату сената Серику Бектурганову, депутатам мажилиса Ивану Клименко и Ирине Ароновой. Господа, прошел первый шок от вашей работы и хочется все-таки высказать вам наше мнение по этому поводу. Речь пойдет о переводе стрелок часов в нашей области.
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§ Victor Yang
Re: Хотим вернуть природное время
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10982
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже в рамках электронного правительства введут петиции с подписью ЭЦП? Таким образом многие подписали бы. А наши отмахнулись - пришлый аким даже не знает об этой проблеме.
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§ alex_60
Re: Хотим вернуть природное время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас и в этой стране- не услышат "эти".
они сели в кресла, и "жизнь прожита не зря".
так они считают.
за что скажут- за то и проголосуют.
все абсолютно об этом знают.
как и "мелкие" депутаты. за айеты, туелс...ки, ко.. батыров.
подневольные, назначенные, они ничего сами не могут.
двигать вопросы от народа- это вступать в конфликт с властью.
а оно им надо? им же миллионы платят не за это.
они все и сидят, чтобы голосовать "как надо".
в этом вся суть.это их "работа" и за это им все блага.
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§ Мишаня
Re: Хотим вернуть природное время
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заголовок один - содержание: все в кучу. Надо было вспомнить марсианские микрорганизмы и ситуацию в Зимбабве.
Не наигрались еще со временем, ищете "своего Медведева"? Оно вам надо? С 2004 года без эксцессов, любой организм адаптируется. Что касается детей - установите режим сна и бодрствования. Есть исключения индивидуальности, конечно - но я не верю в массовые сказки. Вот лично я лет 10 назад нормально просыпался в 7.30 Сейчас нормально в 5.40. Старый стал? Вряд ли, бессоницей не страдаю. Однако режим, за полгода адаптировался. Сын до школы вставал в 11! Месяц режима - без проблем встает в 7! А бред с постоянным (ла и разовым) переводом часов - да никому он на пользу не идет.
Строго мое мнение
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§ Мишаня
Re: Хотим вернуть природное время
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Отправлено: 04.10.18 - 08:05
сейчас и в этой стране- не услышат "эти".
они сели в кресла, и "жизнь прожита не зря".
так они считают.
за что скажут- за то и проголосуют.
все абсолютно об этом знают

А чем "эти" отличаются от не "этих". Народ тоже голосует "за". За "этих". Или власть самоизбирающаяся?
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§ alex_60
Хотим вернуть природное время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Или власть самоизбирающаяся?


не знал ?
это секрет полишинеля.
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§ Мишаня
Хотим вернуть природное время
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не знал ?
это секрет полишинеля

Такое бывает только при узурпированной власти. Но ведь в наших странах нет так!? Народ ходит на голосование - одна разница между нами. у нас приходит 20% - "за" 76%. У вас приходит 76% - "за" 94%. Так кто судьбу решает у вас? Большинство. И это показатель того, что вы "за". У нас это не показатель, но живем так же :-)
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§ alex_60
Хотим вернуть природное время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
У вас приходит 76%


работники акиматов, силовых ведомств , учителя, бюджетники.
а их у нас где то так и будет.
обычно как пишут с извещением на службу
что они проголосовали.
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§ Мишаня
Хотим вернуть природное время
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
работники акиматов, силовых ведомств , учителя, бюджетники.
а их у нас где то так и будет.

Это 76% электората? ну, загнул! Это я про РФ могу так сказать со своей явкой в 20%, добавив к ним пенсов. Но чтобы у вас 76% бюджетников (по списку). Кто же у вас тогда работает? :-o
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§ alex_60
Хотим вернуть природное время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Кто же у вас тогда работает?


остальные 24 процента, за вычетом безработных.
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