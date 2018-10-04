yudjin Re: Рискованные игры в демократию #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5544

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:37 Намедни прочитал редкое нынче здравое мнение о советском периоде Казахстана:

Нуртай Мустафаев, историк:

Скажем так, позитивного было немало. В составе Российской империи, а затем Советского Союза казахи перешли к оседлости, освоили земледелие разной направленности, урбанизировались. Получили развитие промышленность, сельское хозяйство, культура.



В период нахождения в орбите Российской империи имели место и общие негативные моменты, связанные с тем, что с середины 1860-х в политико-правовом отношении Казахстан стал колонией. Соответственно была дискриминация в политико-правовом и, как следствие, в экономическом плане. Тем не менее, прогресс в различных сферах жизни казахов (пусть и не столь значительный, как в советский период) был очевиден. Во второй половине XIX века появились первые светские (нерелигиозные) казахские школы и газеты. На базе русского образования происходило становление первых казахских просветителей Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина и других. В начале XX века получила развитие местная казахская пресса, формировалась казахская интеллигенция, прежде всего алашская.



Вопреки представлениям современных мифотворцев, алашская интеллигенция была не традиционалистско-мусульманской и антироссийской, а западнической и пророссийской. Движение, а затем партия «Алаш» были близки к российской партии кадетов (Конституционно-демократическая партия, именовавшаяся иногда Партией народной свободы). Ее бессменный лидер Алихан Букейханов относил себя к «западническому направлению» общественного движения казахов, которое «видит будущее киргизской [казахской] степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова» и «возьмёт за образец... в частности Партию народной свободы».



Депутат II Государственной думы Мухамеджан Тынышпаев в письме от 8 апреля 1907 года заявлял: «Меня почему-то считают левым или даже крайне левым. Мне незачем скрывать своей политической физиономии – я кадет, а не левый … Я везде и всюду искал примирения интересов общественных и киргизских [казахских], и программа кадетов вполне разрешает этот вопрос».



Советский период кардинально отличался от эпохи Российской империи. Со времён так называемой «горбачевской перестройки» либеральная интеллигенция, немало посодействовавшая развалу СССР, ввела в оборот ненаучные, рожденные собственными комплексами субъективно-психологические определения типа «совок», «застой». Между тем, ежегодные темпы экономического роста в 1964-1982-х составляли 10-12%. И именно в тот период были введены в строй тысячи заводов, Союз стал лидером в освоении космоса. Разработки советских ученых в физике, химии, других отраслях науки были самыми передовыми, прорывными в мире. В литературе, кино созданы шедевры, рядом с которыми и близко не стоят достижения современных писателей, кинематографистов, других деятелей культуры России, Казахстана и всех прочих постсоветских стран.



В 1960-1980-х годах казахи, казахстанцы стали одним из наиболее образованных народов в мире. Грамотность составляла 99%, почти половина взрослого населения получила высшее образование. Была создана широкая сеть дошкольных учреждений (яслей, детсадов), школ, открывались и функционировали десятки вузов (институтов, университетов). Развивалось профессионально-техническое образование, которое в постсоветский период было разрушено.



При поддержке России и российских ученых была создана Академия наук Казахстана, объединявшая десятки научно-исследовательских институтов. Основы АН республики были заложены в период Великой Отечественной войны, когда в Казахстан эвакуировали десятки НИИ и тысячи ведущих ученых СССР. После окончания войны многие из них остались жить и работать в Казахстане и внесли весомый вклад в развитие науки.



Все ныне действующие крупные промышленные предприятия независимого Казахстана – «Казахмыс», «Кармет», Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат, металлургические заводы Усть-Каменогорска и другие – были построены в советский период. КазГУград, городок «политеха», учебные корпуса и общежития всех крупных вузов тоже появились в «проклятый» либералами советский период.



Всё, что мы имеем сегодня, овеществленное в заводах, фабриках, зерновых комплексах, театрах, киностудии «Казахфильм», театрах, вузах, поликлиниках, больницах, – по большей части, наследие советской эпохи. Даже остатки нематериальной культуры в виде, скажем, методик преподавания в школах и вузах в противовес отупляющим методикам тестирования вроде ЕНТ – тоже наследие, вернее, остатки советской системы преподавания, дававшей глубокие знания, а не «рефлексы собачки Павлова», когда требуется лишь ткнуть пальцем на клавишу компьютера.