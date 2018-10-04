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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ Sniper
Re: Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о том, как Таран якобы выдал белогвардейцам некоторых своих соратников

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24699

сколько лет воспитывали молодежь и народ на этом доблестном коммуняцком вожде.... а он сидел в обкомовском кресле, и угодливо улыбался посетителям.....когда с его преданных им товарищей, белогвардейцы заживо сдирали кожу и закапывали живьем в могилу....такого даже нет среди животных.... фу, какая мерзость!!!
8-) :lol: ;-) :-(
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§ yudjin
Re: Рискованные игры в демократию
yudjin


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Сообщений: 5544
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни прочитал редкое нынче здравое мнение о советском периоде Казахстана:
Нуртай Мустафаев, историк:
Скажем так, позитивного было немало. В составе Российской империи, а затем Советского Союза казахи перешли к оседлости, освоили земледелие разной направленности, урбанизировались. Получили развитие промышленность, сельское хозяйство, культура.

В период нахождения в орбите Российской империи имели место и общие негативные моменты, связанные с тем, что с середины 1860-х в политико-правовом отношении Казахстан стал колонией. Соответственно была дискриминация в политико-правовом и, как следствие, в экономическом плане. Тем не менее, прогресс в различных сферах жизни казахов (пусть и не столь значительный, как в советский период) был очевиден. Во второй половине XIX века появились первые светские (нерелигиозные) казахские школы и газеты. На базе русского образования происходило становление первых казахских просветителей Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина и других. В начале XX века получила развитие местная казахская пресса, формировалась казахская интеллигенция, прежде всего алашская.

Вопреки представлениям современных мифотворцев, алашская интеллигенция была не традиционалистско-мусульманской и антироссийской, а западнической и пророссийской. Движение, а затем партия «Алаш» были близки к российской партии кадетов (Конституционно-демократическая партия, именовавшаяся иногда Партией народной свободы). Ее бессменный лидер Алихан Букейханов относил себя к «западническому направлению» общественного движения казахов, которое «видит будущее киргизской [казахской] степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова» и «возьмёт за образец... в частности Партию народной свободы».

Депутат II Государственной думы Мухамеджан Тынышпаев в письме от 8 апреля 1907 года заявлял: «Меня почему-то считают левым или даже крайне левым. Мне незачем скрывать своей политической физиономии – я кадет, а не левый … Я везде и всюду искал примирения интересов общественных и киргизских [казахских], и программа кадетов вполне разрешает этот вопрос».

Советский период кардинально отличался от эпохи Российской империи. Со времён так называемой «горбачевской перестройки» либеральная интеллигенция, немало посодействовавшая развалу СССР, ввела в оборот ненаучные, рожденные собственными комплексами субъективно-психологические определения типа «совок», «застой». Между тем, ежегодные темпы экономического роста в 1964-1982-х составляли 10-12%. И именно в тот период были введены в строй тысячи заводов, Союз стал лидером в освоении космоса. Разработки советских ученых в физике, химии, других отраслях науки были самыми передовыми, прорывными в мире. В литературе, кино созданы шедевры, рядом с которыми и близко не стоят достижения современных писателей, кинематографистов, других деятелей культуры России, Казахстана и всех прочих постсоветских стран.

В 1960-1980-х годах казахи, казахстанцы стали одним из наиболее образованных народов в мире. Грамотность составляла 99%, почти половина взрослого населения получила высшее образование. Была создана широкая сеть дошкольных учреждений (яслей, детсадов), школ, открывались и функционировали десятки вузов (институтов, университетов). Развивалось профессионально-техническое образование, которое в постсоветский период было разрушено.

При поддержке России и российских ученых была создана Академия наук Казахстана, объединявшая десятки научно-исследовательских институтов. Основы АН республики были заложены в период Великой Отечественной войны, когда в Казахстан эвакуировали десятки НИИ и тысячи ведущих ученых СССР. После окончания войны многие из них остались жить и работать в Казахстане и внесли весомый вклад в развитие науки.

Все ныне действующие крупные промышленные предприятия независимого Казахстана – «Казахмыс», «Кармет», Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат, металлургические заводы Усть-Каменогорска и другие – были построены в советский период. КазГУград, городок «политеха», учебные корпуса и общежития всех крупных вузов тоже появились в «проклятый» либералами советский период.

Всё, что мы имеем сегодня, овеществленное в заводах, фабриках, зерновых комплексах, театрах, киностудии «Казахфильм», театрах, вузах, поликлиниках, больницах, – по большей части, наследие советской эпохи. Даже остатки нематериальной культуры в виде, скажем, методик преподавания в школах и вузах в противовес отупляющим методикам тестирования вроде ЕНТ – тоже наследие, вернее, остатки советской системы преподавания, дававшей глубокие знания, а не «рефлексы собачки Павлова», когда требуется лишь ткнуть пальцем на клавишу компьютера.
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§ yudjin
Re: Рискованные игры в демократию
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5544
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взгляд на историю взаимодействия казахов и русских, Казахстана и России искажался и ранее. Но именно со времён «перестройки» и в постсоветский период получили широкое распространение мифологизация и искажение исторических фактов и процессов.

Например, отдельными публицистами, «этническими активистами» постоянно будируется вопрос о голоде (голодоморе) 1931-1933 годов. Однако никакой намеренной политики, «злого умысла» с целью извести казахов путём содействия голоду со стороны центральных союзных органов управления не было. Во время голода начала 1930-х погибло много населения не только в Казахстане, но и в русских регионах Поволжья, в Украине.

Архивные документы Партархива (ныне Архив президента РК), ЦГА (Центрального госархива) свидетельствуют: инициаторами, рьяными проводниками форсированной коллективизации кочевых хозяйств, повлекшей голод, были местные казахские партийные кадры, бежавшие «впереди паровоза». Многие из них были репрессированы в 1937-1938 годах и со времён «перестройки» почитаются как выдающиеся деятели.

Имеется и множество других примеров искажения истории в угоду политической, националистической конъюнктуре, и их не счесть.
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§ Vradon
Рискованные игры в демократию
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 04.10.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему, ничего плохого втпереименовании нет. Айет- прекрасное,ладное название. Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски. Так почему в Казахстане аулы и райцентры не могут звучать на родном языке? Мы же уже как 20 с лишним лет не в СССР

[Исправлено: Vradon, 04.10.2018 - 10:07]
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* Трэвэл
Рискованные игры в демократию
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 10:12
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§ alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
райцентры не могут звучать на родном языке


вы специально подставляетесь?
ну нельзя быть таким..
лично для вас и подобных
для большей части населения в процентном отношении
в Костанайской области, а уж в Костанае тем более,
родной язык- русский.
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* таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски. Так почему в Казахстане аулы и райцентры не могут звучать на родном языке? Мы же уже как 20 с лишним лет не в СССР


Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24699&1538626575



Бедный yudjin! Перед кем бисер мечешь? Переоценил Нуртай Мустафаев образованность казахстанцев (хотя, Анус, возможно, продукт уже эпохи независимости) !
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* таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24699#781064


Он странен, будешь странный тоже,

Коль странность у тебя на роже.

Но иногда бывает так:

И очень странный, и ...
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