alex_60 Re: Хотим вернуть природное время #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1332

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:05 сейчас и в этой стране- не услышат "эти".

они сели в кресла, и "жизнь прожита не зря".

так они считают.

за что скажут- за то и проголосуют.

все абсолютно об этом знают.

как и "мелкие" депутаты. за айеты, туелс...ки, ко.. батыров.

подневольные, назначенные, они ничего сами не могут.

двигать вопросы от народа- это вступать в конфликт с властью.

а оно им надо? им же миллионы платят не за это.

они все и сидят, чтобы голосовать "как надо".

в этом вся суть.это их "работа" и за это им все блага.