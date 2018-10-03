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§ NG.kz
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых бывший сотрудник полиции, а трое - сержанты, полицейские водители, произошел 2 октября в караоке-клубе "De Marco".
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§ Сыкымы
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Напомни мне, сколько человек присягали Советскому Союзу?
И ответь, где они были с 1985го по 1991й год?

Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держать? Поднарный комментатор, и не более. С темы не спрыгивай. Коли мундир не носил и присягу никогда в жизни не принимал, даже текста её не знаючи, о чём ты тут можешь профессианалить? Раскидываешь здесь очередную порцию своего словесного гуано.
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* 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4870
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Разве? ветка одна, тема тоже.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781033&topic_id=35733&forumid=1&1538581062

Ты не прикидывайся и не дави на ветку.
Сам знаешь что в одной ветке есть сравнения с ней множеством вопросов, а именно насчет присяги было и именно от количества денег..
Я лишь сказал что ни присяга и ни деньги тут ни при чем.
Ты сам не понял, что хочешь сказать..
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§ elektron
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты не прикидывайся

Не это не моё, тут тебя никто не превзойдёт! :lol:
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* 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4870
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35733&post_id=781035&order=0&viewmode=flat&pid=781033&forumid=1#781035

Тогда не задавай глупых вопросов по поводу присяги..
Это просто входной билет в ту или иную группу, не более и ничему она не обязывает..
Это как Посвящение и ничего боле.
И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства..
Иначе бы те, кто ее принимал, защищали бы свою Родину, свою честь..
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§ drakon
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это просто входной билет в ту или иную группу,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35733&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

У воров - своя, у Ментов тоже - своя,Присяги.
И у всех только ради - Бабла.
Мать родную,семью, детей, всё отдадут-
за бабло. О чести и достоинстве я - не говорю... :-o
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§ Сыкымы
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это просто входной билет в ту или иную группу, не более и ничему она не обязывает..
Это как Посвящение и ничего боле.
И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства..

Язык твой - враг твой...
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§ bgb
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.10.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А ты присягу принимал? Мундир носил?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32509?1538588350

он не служил в армии и этого не скрывает.
но он не косил, и лично я уверен, что он предпочел бы лучше отслужить, чем иметь такой недуг. кроме того, в силу своего характера и приобретенных жизненных навыков, так же уверен, что 211 вел бы в армии себя достойно.
так что некрасиво лишний раз человека этим корить и вам это чести не делает.
Цитата:
211:
И ответь, где они были с 1985го по 1991й год?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32509?1538588350

я служил в армии ссср и принимал присягу. нас таких было много, миллионы.
в присяге есть такие слова (по памяти): я всегда готов по приказу правительства выступить на защиту рубежей моей родины - ссср...
так вот я сидел дома с подсобным оружием и ждал приказа. но приказ так и не поступил. а затем я проснулся уже в другой стране, в другом государстве...
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§ Сыкымы
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
так что некрасиво лишний раз человека этим корить и вам это чести не делает.

А кто его корит за неслужение в армии? Но чтобы иметь право обсирать ВСЕХ, когда-либо принявших присягу, нужно самому её принять, то же самое с честью мундира. Судить обо всех по поступку этих полицейских - это нормально, по-вашему? Эти сержанты потому и уволены, что так и не поняли - что такое честь мундира и в чём суть присяги. Вот я ему об этом прямо и сказал.
quote]211:
Так что не говори мне ни о какой такой присяге..
Это просто понт..
quote]211:
И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства..
Иначе бы те, кто ее принимал, защищали бы свою Родину, свою честь
От этих слов вас не коробит, или вы невнимательно читаете?

[Исправлено: Сыкымы, 04.10.2018 - 00:59]
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§ Sniper
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 04:05
Комментарий удален модератором.
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* Sergej
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Sergej


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 01.10.18
Отправлено: 04.10.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не драка, а групповое избиение.
https://www.youtube.com/watch?v=szKuPU5dkHg
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§ Vital
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и где ж тут Марик нормальных мужиков увидел? Гопняк же обыкновеный. :lol:
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§ Мишаня
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Подрались, значит мужики, не какие то геи..

А ты свечу держал, ага?
Странная параллель! Геи не дерутся? Да, имхуется, геи могут и негеям навалять - мало не покажется!
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§ Sniper
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.10.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет скорость, с какой эти сержанты лишились своих лычек. Может напали на актюбинца? У нас майоры ходят под следствием, и на суды являются в погонах, и хоть бы хны!!!
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§ Мишаня
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.10.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Может напали на актюбинца?

Похоже на то, при чем такого же погонного "нагибателя"
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* 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4870
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Странная параллель! Геи не дерутся? Да

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781065&topic_id=35733&forumid=1&1538627214

Нет, это не так..
В школе у нас таких толпами забивали, чуть ли не на смерть..
И они ничем не отвечали..
И так до полного взросления или пока не уедут на ПМЖ в другое место..
Нет такого и никогда не было..

[Исправлено: 211, 04.10.2018 - 10:32]
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