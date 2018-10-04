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§ NG.kz
Хотим вернуть природное время
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через «Нашу Газету» обращаемся к депутату сената Серику Бектурганову, депутатам мажилиса Ивану Клименко и Ирине Ароновой. Господа, прошел первый шок от вашей работы и хочется все-таки высказать вам наше мнение по этому поводу. Речь пойдет о переводе стрелок часов в нашей области.
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§ Victor Yang
Re: Хотим вернуть природное время
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10982
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже в рамках электронного правительства введут петиции с подписью ЭЦП? Таким образом многие подписали бы. А наши отмахнулись - пришлый аким даже не знает об этой проблеме.
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