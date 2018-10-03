bgb Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4091

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: Сыкымы:

А ты присягу принимал? Мундир носил?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32509?1538588350 А ты присягу принимал? Мундир носил?Источник:

он не служил в армии и этого не скрывает.

но он не косил, и лично я уверен, что он предпочел бы лучше отслужить, чем иметь такой недуг. кроме того, в силу своего характера и приобретенных жизненных навыков, так же уверен, что 211 вел бы в армии себя достойно.

так что некрасиво лишний раз человека этим корить и вам это чести не делает.

Цитата: 211:

И ответь, где они были с 1985го по 1991й год?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32509?1538588350 И ответь, где они были с 1985го по 1991й год?Источник:

я служил в армии ссср и принимал присягу. нас таких было много, миллионы.

в присяге есть такие слова (по памяти): я всегда готов по приказу правительства выступить на защиту рубежей моей родины - ссср...

так вот я сидел дома с подсобным оружием и ждал приказа. но приказ так и не поступил. а затем я проснулся уже в другой стране, в другом государстве...