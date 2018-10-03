211 За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4868

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:42 Цитата: Сыкымы:

Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держать



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35733&post_id=781035&order=0&viewmode=flat&pid=781033&forumid=1#781035 Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держатьИсточник:

Тогда не задавай глупых вопросов по поводу присяги..

Это просто входной билет в ту или иную группу, не более и ничему она не обязывает..

Это как Посвящение и ничего боле.

И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства..

Иначе бы те, кто ее принимал, защищали бы свою Родину, свою честь..