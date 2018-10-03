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§ NG.kz
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых бывший сотрудник полиции, а трое - сержанты, полицейские водители, произошел 2 октября в караоке-клубе "De Marco".
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§ 211
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Подрались, значит мужики, не какие то геи..
За драки что теперь, выгонять всех мужиков с работы и школяров со школ, если это сделано в не рабочее время?
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§ arman_kst
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211, там нападение втроем
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* drakon
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты маленькие, по клубам ходят... 8-) 8-)
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§ Сыкымы
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы


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Сообщений: 518
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
если это сделано в не рабочее время?

Они мундир носят, а честь мундира блюдут не зависимо от рабочего/нерабочего времени. Сколь раз тебе повторять?
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§ 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Они мундир носят, а честь мундира блюдут не зависимо от рабочего/нерабочего времени

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781014&topic_id=35733&forumid=1&1538577671

Ты еще клятву Гиппократа вспомни, о чем она..
Честь мундира тут ни при чем.
Все мы люди и ве когда то по молодости шарохались по клубам и дрались..
Но кого то из нас уволили?
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§ Сыкымы
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Честь мундира тут ни при чем.

Ещё как при чём! Не поверишь, в полиции даже присягу принимают.
Цитата:
211:
Но кого то из нас уволили?

А ты присягу принимал? Мундир носил? Хотя бы на гражданской госслужбе находился когда-нибудь?
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§ 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
ты присягу принимал? Му

Кому присягу то?
Ты вообще о чем?
Напомни мне, сколько человек присягали Советскому Союзу?
И ответь, где они были с 1985го по 1991й год?
Одним взводом ведь разбили такую громадину и совсем небольшим количеством денег..
Так что не говори мне ни о какой такой присяге..
Это просто понт..
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* drakon
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но кого то из нас уволили?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781023&topic_id=35733&forumid=1#781023

Не Марик, не увольняли, просто сажали по ст. 200 части от 1 до 3 УК Каз.ССР... :lol:
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§ Menden1968
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Подрались, значит мужики, не какие то геи..
За драки что теперь, выгонять всех мужиков с работы и школяров со школ, если это сделано в не рабочее время?

Ты говоришь полицейских зарплата маленькая,скорее всего пошли в клуб подзаработать в неурочное время вот и заработают теперече....по долом будет.
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§ 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
увольняли, просто сажали по ст. 200 части от 1 до 3 УК Каз.ССР

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781025&topic_id=35733&forumid=1#781025

Меня не сажали.
И сам в лоб получал от толп всяких, и сам давал..
На ножах, на ломах, палками колбасили друг друга, рассечение на брови где то еще есть еле видно..
Все было..
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§ 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
говоришь полицейских зарплата маленькая,скорее всего

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35733&post_id=781027&order=0&viewmode=flat&pid=781025&forumid=1#781027

У студентов и школяров вообще нет зарплат, тогда откуда там их огромное количество?
Ты вообще понимаешь что такое жизнь молодого человека в наше и не только, время?
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§ elektron
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Меня не сажали

Цитата:
Сыкымы:
А ты присягу принимал? Мундир носил? Хотя бы на гражданской госслужбе находился когда-нибудь?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414

Цитата:
211:
У студентов и школяров вообще нет зарплат, тогда откуда там их огромное количество?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414

Причём тут студенты, бога ради?Цитата:
211:
Ты вообще понимаешь что такое жизнь молодого человека в наше и не только, время?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414

8-)
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§ 211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Хм..
Почему ты берешь контекст из двух разных дискуссий с разными людьми и складываешь в одно, начиная какую то третью?
Тогда приведи в пример все мои 25 тысяч сообщений, а чо...
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§ elektron
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почему ты берешь контекст из двух разных дискуссий Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35733&post_id=781031&order=0&viewmode=flat&pid=781028&forumid=1&1538580879

Разве? ветка одна, тема тоже. Цитата:
211:
Тогда приведи в пример все мои 25 тысяч сообщений, а чо...Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35733&post_id=781031&order=0&viewmode=flat&pid=781028&forumid=1&1538580879

причём тут это? :-x
Да и сажали, как Дракон писал и Увольняли. Чего не так опять?
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