elektron За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2026

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:28 Цитата: 211:

Меня не сажали

Цитата: Сыкымы:

А ты присягу принимал? Мундир носил? Хотя бы на гражданской госслужбе находился когда-нибудь?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414 А ты присягу принимал? Мундир носил? Хотя бы на гражданской госслужбе находился когда-нибудь?Источник:

Цитата: 211:

У студентов и школяров вообще нет зарплат, тогда откуда там их огромное количество?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414 У студентов и школяров вообще нет зарплат, тогда откуда там их огромное количество?Источник:

Причём тут студенты, бога ради?Цитата: 211:

Ты вообще понимаешь что такое жизнь молодого человека в наше и не только, время?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781015&topic_id=35733&forumid=1&1538580414 Ты вообще понимаешь что такое жизнь молодого человека в наше и не только, время?Источник:

