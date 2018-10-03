211 Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4868

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:55 Цитата: drakon:

Да и так им ничего - не будет.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781017&topic_id=35734&forumid=1&1538578182 Да и так им ничего - не будет.Источник:

Как показывает практика, не скажу в каком коллективе, с коллектива собирают по 50 тысяч с носа, и отдают несчастному, на которого хотят повесить что то, главное чтобы коллектив остался чист или его непосредственные начальники..

Не хочу сказать что тут ровно то же самое, но закрытость суда о том явно говорит..

Не хотят выносить сор из избы, о том, кто действительно виноват в этом деле..

Ведь психика несчастных может и не выдержать и нечаянно оборваться, если для ее укрепления коллектив собрал недостаточно средств в достаточно денежном и качественном эквиваленте..

Но опять же, каждый случай по разному оценивается.

По разному количеству денежных знаков, чтобы очистить себя от этого нехорошего груза, в банках это плохой актив..