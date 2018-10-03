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§ NG.kz
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - продолжилось в Костанайском районном суде сегодня, 3 октября.
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§ 211
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где их непосредственные начальники?
Кого они этим закрытием из офицеров хотят покрыть?
Кто им сказал, пошло оно на фик, не реагируйте?
Если они покрывают, то пусть сами сидят по полной, вместо того, кто дал приказ не реагировать..
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
кто дал приказ не реагировать..

А такой приказ был?
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А такой приказ был?

Разумеется..
Они же сами не могут без приказа принимать самовольные решения.
Тем более искать или не искать..
Они спрашивают что делать, им говорят..
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* drakon
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они спрашивают что делать, им говорят..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32508

Поехали бы просто в клуб.
Подрались. Их бы уволили.
Да и так им ничего - не будет.
Условно... :lol:
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Разумеется..
Они же сами не могут без приказа принимать самовольные решения.

Т.е. оперативный дежурный даёт им приказ - проверить информацию, а кто-то этот приказ отменил?
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да и так им ничего - не будет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781017&topic_id=35734&forumid=1&1538578182

Как показывает практика, не скажу в каком коллективе, с коллектива собирают по 50 тысяч с носа, и отдают несчастному, на которого хотят повесить что то, главное чтобы коллектив остался чист или его непосредственные начальники..
Не хочу сказать что тут ровно то же самое, но закрытость суда о том явно говорит..
Не хотят выносить сор из избы, о том, кто действительно виноват в этом деле..
Ведь психика несчастных может и не выдержать и нечаянно оборваться, если для ее укрепления коллектив собрал недостаточно средств в достаточно денежном и качественном эквиваленте..
Но опять же, каждый случай по разному оценивается.
По разному количеству денежных знаков, чтобы очистить себя от этого нехорошего груза, в банках это плохой актив..
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
оперативный дежурный даёт им приказ - проверить информацию, а кто-то этот приказ отменил?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35734&post_id=781019&order=0&viewmode=flat&pid=781017&forumid=1#781019

Не именно дежурный.
Там много кто и чего может приказать, так и отменить и действует по уставу своего коллектива..
Они то может и рады были полазить по Тоболу, но вот что то и где то там по накладкам не вышло..
Однозначно вина основная не их..
Они лишь как бысказать пешки на этом базаре..
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, почему базар..
Полиция, ее начальники, начав вперед это дело, начали делать откровенно торг с обществом, выставив напоказ этих несчастных до раскрытия самого дела..
Общество самоуспокоится и потом можно забыть об этом деле, убийца то в принципе особо уже не нужен будет никому, кто бы и кем бы он не был..
Торг как говорится уместен..
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* drakon
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
не скажу в каком коллективе, с коллектива собирают по 50 тысяч

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781019&topic_id=35734&forumid=1#781019

Видел сериал такой. Там начальник со взятки своей
давал, в долларах... :lol:
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
как бысказать пешки на этом базаре..

Сериалов насмотрелся?
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сериалов насмотрелся?

Сериялы как раз и не смотрю..
Жизнь знаю такой, какая она есть, реальная и колючая..
Это тебе не в интернете жить, быть белым и пушистым..
Там замараны все, абсолютно..
И начинает эта грязь прилипать еще с рождения, как ты появляешься на свет и плачешь от несправедливого на твой счет отношения к тебе..
Потом привыкаешь и поступаешь ровно так же с другими такими же..
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