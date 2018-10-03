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§ NG.kz
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых бывший сотрудник полиции, а трое - сержанты, полицейские водители, произошел 2 октября в караоке-клубе "De Marco".
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§ 211
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Подрались, значит мужики, не какие то геи..
За драки что теперь, выгонять всех мужиков с работы и школяров со школ, если это сделано в не рабочее время?
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§ arman_kst
Re: За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211, там нападение втроем
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