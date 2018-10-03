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§ NG.kz
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - продолжилось в Костанайском районном суде сегодня, 3 октября.
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§ 211
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4856
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где их непосредственные начальники?
Кого они этим закрытием из офицеров хотят покрыть?
Кто им сказал, пошло оно на фик, не реагируйте?
Если они покрывают, то пусть сами сидят по полной, вместо того, кто дал приказ не реагировать..
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