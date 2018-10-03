Vital Моя Деревенька и её окрестности. #13564





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6213

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: drakon:



Да какая вы единая. Вас мигранты окружили. Есть районы где побоится больше 5 минут находится любой ариец. К тому же скоро америкосы спровацируют войну. А в этот раз уже не кто небудет с автоматами бегать по европе как в 45г. И пленых не кто брать на целену не станет. Зачем нам будут тут мутанты нужны.