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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"День Единения"

Благодарите Горбачева. Он порешал ваш вопрос.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Благодарите Горбачева. Он порешал ваш вопрос.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780999&topic_id=25576&forumid=2#780999

Короче, Доктор, немцы довольны Горбачёвым.
Называют его "Горби". Наконец то Страна
стала Единой. И праздник так и называется-
Единение, "Таг дер Дойче Айнхайт"... :lol: :lol: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую тебе Дракон. Такой праздник, и даже напиться не с кем. В Айетовке уже бы лыка не вязал..... :-) :-( ;-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.10.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да какая вы единая. Вас мигранты окружили. Есть районы где побоится больше 5 минут находится любой ариец. К тому же скоро америкосы спровацируют войну. А в этот раз уже не кто небудет с автоматами бегать по европе как в 45г. И пленых не кто брать на целену не станет. Зачем нам будут тут мутанты нужны. :-P
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вас мигранты окружили

Дык и слава богу, нужно же кому то "чёрную" работу за копейки делать. Это типа как у вас, только наоборот :-P
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