Цитата: таноми52:

А очереди-то к врачам будут громадные! И это при том, что уже сейчас записываемся к ним за неделю до приёма!

А есть обратная сторона медали - пока дождетесь приема, само рассосется! Останется только запущенные случаи. И вуаля - статистика трубит: Казахстан самая здоровая нация, острых заболеваний нет!

ЗЫ: да и хроников нет, потому как через 5 дней надо выпнуть пациента из стационара. Бывшего соседа инсульт разбил. На ТРЕТИЙ день выписали - везите домой! Как общество считает: здоровый человек стал? Зато какая статистика изюмительно чистая!