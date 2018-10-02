Victor Yang Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10981

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: Xacatel:

И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780930&topic_id=35726&forumid=1#780930 И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.Источник:

Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через три дня штрафы будут выписывать, если не получат такие коды.

А в этом сообщении нифига не ясно - могу ли я один пойти и удостоверить всех зарегистрированных в моей квартире, если у меня доля 50%? Какие документы нужны - достаточно удостоверения личности или документы на собственность тоже с собой нужно взять?



[Исправлено: Victor Yang, 02.10.2018 - 16:18]