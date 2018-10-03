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§ NG.kz
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта. В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.
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§ alex_60
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не министр, а пресс секретарь какой-то.
каждые день почти выступает с какими то заявлениями.
наверное думает что он если он неделю раза три не предложит подобные идеи, то его уволят. " "Д***я голова рукам-ногам покоя не даёт"
за активированным углем теперь хочет заставить в Россию ездить.
утрированно говорю.
он хотя бы про интернет аптеки знает.
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§ Гость_
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 03.10.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно таки так и должно быть в идеале, но люди к сожалению, не от хорошей жизни сами себе выписывают рецепты! Профессионализм врачей упал в разы, верить им безаговорочно просто себе в убыток! У них уже давно на первом месте не клятва Гиппократа а похрустывающая бумажка в руках! А как они навариваются на "коммерческих" болячках это вообще жесть!!! Так, что ни с того начали господин министр!
p.s. А выход найдем - будем с России возить, тем более, что они там дешевле!
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* MedVed820607
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ответ нужно будет написать в антимонопольный комитет. Т.к. рецепт по сути ограничение в праве выбора товара. На рынке есть куча лекарств с одним действующим веществом, но разным названием и ценой. Если хотят запретить безрецептурный отпуск лекарств, то им во 1-х нужно будет увеличить кол-во врачей раза в 2-3 потому как если сейчас пошел купил вылечился (на ногах) и все. То теперь придется ехать в поликлинику брать рецепт/ больничный лечится, потом опять ехать пол дня больничный закрывать и в итоге получишь за время больничного среднюю з/п но не более 1 МЗП. Господин министр вы сначала подумайте потом говорит/заявляйте
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* MedVed820607
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.10.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я бы еще понял если бы стоимость лекарств покрывалась страховкой как в америке... Тогда да нужен тотальный контроль. Но у нас то мы сами все оплачиваем.
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§ elektron
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в принципе идея правильная, и онлайн аптеки либо прикрыть, либо так же обязать можно.
Особенно, что касается антибиотиков, при неправильном пользовании и утилизации которых, м появляются антибиотик-резистентные бактерии. Уже сегодня используется антибиотики 5-го или 6-го поколения. И уже опять есть бактерии, которым на эти препараты "наплевать". Другой вопрос реализации и как работать будет, вопросов много.
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§ Сабыр
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего бредовее нельзя придумать. Очень многие аптекари,гораздо лучше разбираются,чем врачи! И потом,сейчас врач выписывает тот препарат,за который его попросил и отблагодарил мед представитель. Плюс надо отсидеть полдня в очереди в поликлинике и возможно заплатить за приём 4000. Ну будут из под полы торговать,опять же на радость контролирующим органам.
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§ alex_60
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Особенно, что касается антибиотиков,


антибиотики только по рецепту с января 2016 года.
и там были не только антибиотики, а список определенный.
так что велосипед уже изобрели .
здесь же речь - ///запретить продажу ЛЮБЫХ лекарств без рецепта.///
хотя речь шла о том что-бы продавать лекарства в простых маркетах, как любой товар,
или через почту хотели.
не помню правда у нас или в России.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2018 - 11:22]
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§ Валентин
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7447
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.10.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
В ответ нужно будет написать в антимонопольный комитет. Т.к. рецепт по сути ограничение в праве выбора товара


Тебе просто выпишут рецепт с указанием действующего вещества, а ты сам выбирай что именно купишь - оригинал, дженерик, или, кхм, отечественное лекарственное средство!
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§ alex_60
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Тебе просто выпишут рецепт с указанием действующего вещества, а ты сам выбирай что именно купишь - оригинал, дженерик, или, кхм, отечественное лекарственное средство!


фармацевт в аптеке не имеет права предлагать замены.
по правилам конечно
только то что выписал врач.
и что указано в рецепте.
хотя больной и сам это может узнать без проблем,в наше время.




[Исправлено: alex_60, 03.10.2018 - 11:27]

[Исправлено: alex_60, 03.10.2018 - 11:29]
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§ Валентин
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7447
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.10.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фармацевт в аптеке не имеет права предлагать замены.
по правилам конечно


Ты читать умеешь?
Врач тебе выпишет "фуфломицин 500 мг. три раза в день, 7 дней"
А фармацевт посмотрит рецепт, и предложит тебе на выбор: французский препарат "грандфуфло", индийский "фуфломед", или отечественный "фуфло №5". Все три содержат выписанное действующее вещество.
Выбирай, дело личное.
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§ Маркс
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же реклама? Она тоже будет не нужна, смысла же не будет никакого, раз купить все-равно нельзя. А если рекламы не будет, то и врачи не будут знать, какое лекарство нужно выписывать. Замкнутый круг получается, однако. Страшно жить.

А если срочно понадобилось лекарство, сердечникам там или астматикам. Или срочно нужно сбить давление, кровь остановить, или обеззаразить рану. Нужно тащиться к врачу за рецептом? Дороги от аптек к врачам и обратно будут политы кровью и завалены трупами жаждущих лекарств.

Тогда уж вот еще одна идея министру - можно совсем поубирать все аптеки и пусть каждый врач сам сразу выдает лекарство, как в старые добрые времена делали целители и шаманы.
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§ elektron
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Да как то всё подозрительно...
может проблема в то, что отнести к лекарствам?
//2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32503
Тот же аспирин, валидол, пищевые добавки? или какие то препараты с особым спектром действия.
Требуется разъяснение.
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§ elektron
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так всегда, лишь бы что сказать. А что подразумевается под:
- 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32503
никто не скажет. Спасибо правительству и партии за понятную разъяснительную работу...! Ура! 8-)
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§ alex_60
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты читать умеешь?


я-да. ты похоже нет.
еще раз.
//фармацевт в аптеке не имеет права предлагать замены.
по правилам конечно
только то что выписал врач.
и что указано в рецепте.///

если не в теме, зачем ерунду писать.
ничего он тебе не предложит. по закону.
права не имеет.
кроме действующего вещества там еще присутствует кое что.
и в зависимости от этого "кое-что" действие может быть разное.
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