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§ NG.kz
Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет происходить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как рассказал заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев в кулуарах правительства, право на использование смартфонов госслужащими уже утверждено постановлением правительства. Но сделано это будет на определенных условиях.
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§ 211
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь на работе будут по форумам сидеть..
Кстати, что у них там такого, что нельзя снимать?
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§ 211
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может боятся что частенько будут госслужащие сэлфи со взяткой выставлять прямо в кабинете у нашальника..
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§ Xacatel
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.10.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слить информацию с любой конторы можно как 2 пальца. Было бы желание и немного опыта. И не помогут не домены, не смартфоны, не запрет на флешки. Дурью маются. То запретили,теперь хотят разрешить.
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§ Сыкымы
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
Сыкымы


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Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные! Бедные госслужащие! Как они измучились без своих любимых, так необходимых им по работе, смартфонов! Ни такси не вызовешь без них, ни в карты не поиграешь, ни в одноклассниках и инсте не пошаришься - кароч никакого развития и никакого ощущения себя полноценными гражданами Казахстана. :lol: :-o 8-)
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§ Сыкымы
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати, что у них там такого, что нельзя снимать?

Много чего - тебе не понять, а враг не дремлет.
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§ Валентин
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7447
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.10.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это я правильно понял, вместо нормальной MDM запилили какое-то своё приложение, что ли?
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