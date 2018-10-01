Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
Я робот
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Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:19
О том, что в южной части Костаная появилась хищная птица, ворующая шапки у детей, "НГ" сообщили читатели. За комментарием мы обратились к научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО. Читать новость
Если он клювом проткнет ребеночку в шапочке глаз... Ваше сердобольство, товарищи люди, еще страшнее и опаснее чем подкармливаемые вами собаки на помойках, которые на смерть детей загрызают или птицы, которые могут проткнуть дитятке черем или выколоть лапами глаз..
Согласен. Ребенок испугается. Проявит агресию. Птица начнет дратся, клювать. Нанесет травму ребенку. Ребенка повезут в больницу где ему сделают китайский укол, ребенок умрет. Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.
Печальный случай, жалко птицу. Перелётная, в Африку или другие тёплые края надо улететь, здесь или в лесу, зиму скорее всего не переживёт. Из навыков добрые люди научили только шапки воровать. Как вчера НГ указывали: Хищная птица ворует шапки в Костанае, хорошо, что бейсболки не ворует, специализируется на шапках.
Теплолюбивый африканец, хай пусть сам туда едет, на него не стоит надежды возлагать, проблемы связанные с перевозкой будут, хоть и курганник, у нас как вымирающий вид в красную книгу не занесён. Там же ещё люди без шапок ходят, нечего воровать ему будет.
Курганники в Наурзумском заповеднике гнездятся, туда к какой нибудь стае примкнуть его следует, если они ещё не мигрировали на юг страны. Главное чтобы они приняли нашего пернатого шапочника, могут и не принять, как-то птицы к чужакам избирательно относятся.
В первую очередь, на мой взгляд нужно проработать варианты выживания невинной птицы, виноваты граждане которые отлучили Курганника из естественной среды обитания, по неустановленным причинам. Соответственно у последнего нет навыков охоты, выживания в любой среде, в том числе в условиях города в зимнее время года, указывали дружит с воронами и сороками, а они стаями обитают.
Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.
Sniper: Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.
Мереке с Виталием не при делах значить, тогда естественный отбор сыграл свою роль, да и слишком доверчивый был, вороны и сороки приспособлены к городской среде. Не орлом птица была, из ястребиных, если был бы орлом, тогда в контейнере перья и кожи сорок и ворон находились бы.
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