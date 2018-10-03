Маркс Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 121

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 А как же реклама? Она тоже будет не нужна, смысла же не будет никакого, раз купить все-равно нельзя. А если рекламы не будет, то и врачи не будут знать, какое лекарство нужно выписывать. Замкнутый круг получается, однако. Страшно жить.



А если срочно понадобилось лекарство, сердечникам там или астматикам. Или срочно нужно сбить давление, кровь остановить, или обеззаразить рану. Нужно тащиться к врачу за рецептом? Дороги от аптек к врачам и обратно будут политы кровью и завалены трупами жаждущих лекарств.



Тогда уж вот еще одна идея министру - можно совсем поубирать все аптеки и пусть каждый врач сам сразу выдает лекарство, как в старые добрые времена делали целители и шаманы.