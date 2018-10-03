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§ NG.kz
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта. В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.
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§ alex_60
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не министр, а пресс секретарь какой-то.
каждые день почти выступает с какими то заявлениями.
наверное думает что он если он неделю раза три не предложит подобные идеи, то его уволят. " "Д***я голова рукам-ногам покоя не даёт"
за активированным углем теперь хочет заставить в Россию ездить.
утрированно говорю.
он хотя бы про интернет аптеки знает.
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§ Гость_
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 03.10.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно таки так и должно быть в идеале, но люди к сожалению, не от хорошей жизни сами себе выписывают рецепты! Профессионализм врачей упал в разы, верить им безаговорочно просто себе в убыток! У них уже давно на первом месте не клятва Гиппократа а похрустывающая бумажка в руках! А как они навариваются на "коммерческих" болячках это вообще жесть!!! Так, что ни с того начали господин министр!
p.s. А выход найдем - будем с России возить, тем более, что они там дешевле!
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§ MedVed820607
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
MedVed820607


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Сообщений: 96
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ответ нужно будет написать в антимонопольный комитет. Т.к. рецепт по сути ограничение в праве выбора товара. На рынке есть куча лекарств с одним действующим веществом, но разным названием и ценой. Если хотят запретить безрецептурный отпуск лекарств, то им во 1-х нужно будет увеличить кол-во врачей раза в 2-3 потому как если сейчас пошел купил вылечился (на ногах) и все. То теперь придется ехать в поликлинику брать рецепт/ больничный лечится, потом опять ехать пол дня больничный закрывать и в итоге получишь за время больничного среднюю з/п но не более 1 МЗП. Господин министр вы сначала подумайте потом говорит/заявляйте
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§ MedVed820607
Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.10.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я бы еще понял если бы стоимость лекарств покрывалась страховкой как в америке... Тогда да нужен тотальный контроль. Но у нас то мы сами все оплачиваем.
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§ elektron
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2020
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в принципе идея правильная, и онлайн аптеки либо прикрыть, либо так же обязать можно.
Особенно, что касается антибиотиков, при неправильном пользовании и утилизации которых, м появляются антибиотик-резистентные бактерии. Уже сегодня используется антибиотики 5-го или 6-го поколения. И уже опять есть бактерии, которым на эти препараты "наплевать". Другой вопрос реализации и как работать будет, вопросов много.
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§ Сабыр
В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 10:58
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