Гость_ Re: В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения... #2





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 30.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:09 Оно таки так и должно быть в идеале, но люди к сожалению, не от хорошей жизни сами себе выписывают рецепты! Профессионализм врачей упал в разы, верить им безаговорочно просто себе в убыток! У них уже давно на первом месте не клятва Гиппократа а похрустывающая бумажка в руках! А как они навариваются на "коммерческих" болячках это вообще жесть!!! Так, что ни с того начали господин министр!

p.s. А выход найдем - будем с России возить, тем более, что они там дешевле!