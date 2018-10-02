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≡ «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание Совета экспортеров Костанайской области с участием председателя правления АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт» Руслана ИСКАКОВА и акима региона Архимеда МУХАМБЕТОВА прошло в понедельник, 1 октября.
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А на наши тенге занимались Благотворительностью и строили спортзалы, стадионы, подымали спортиков с трущоб..
Кто то же им отдал наши деньги?

А чо плохого? У тебя деньги пропали? Вот когда брусчатку новую или новый асфальт, через год перекладывают, коников крылатых устанавливают или там сверхдорогущее колесо обозрения, да много чего - тебя всё устраивает, даж подпрыгиваешь от радости. А щас-то чо? Ааа, я понял: в бюджете денежки как бэ к тебе прямого отношения не имеют, они для тебя как бэ абстрактные, поэтому их можно чиновникам разворовывать. А в пенсионке твои личные лежат, и их уже не хочется чтобы кто-то там разворовывал. Ну-ну... правдорез ты наш пламенный...
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§ Sniper
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
Sniper


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Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебе их отдали с поправкой на инфляцию

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35728&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

не нойте господа, всем пенсионерам отдают "компенсацию на инфляцию" вкладов. Одно разово, по твоему заявлению, где есть приписочка. Получив компенсацию 62 тысячи теньге, дальнейших претензий к государству не имею.
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§ Sniper
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
свои тенге в пенсионном фонде по курсу доллара на момент выхода меня на пенсию..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35728&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

а нет там твоих денег в пенсионном фонде. Это обязательный пенсионный налог, который уходит государству. При выходе на пенсию, будешь получать добавку к пенсии в течении 15 лет. И где ты увидел свои деньги?
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