Цитата: 211:

А на наши тенге занимались Благотворительностью и строили спортзалы, стадионы, подымали спортиков с трущоб..

Кто то же им отдал наши деньги?

А чо плохого? У тебя деньги пропали? Вот когда брусчатку новую или новый асфальт, через год перекладывают, коников крылатых устанавливают или там сверхдорогущее колесо обозрения, да много чего - тебя всё устраивает, даж подпрыгиваешь от радости. А щас-то чо? Ааа, я понял: в бюджете денежки как бэ к тебе прямого отношения не имеют, они для тебя как бэ абстрактные, поэтому их можно чиновникам разворовывать. А в пенсионке твои личные лежат, и их уже не хочется чтобы кто-то там разворовывал. Ну-ну... правдорез ты наш пламенный...