|Цитата:
211:
А чо не так?
Мои деньги переводятс
Статья о производителях-экспортёрах товаров и услуг. Ты к ним каким краем?
Цитата:
211:
На мои деньги закупают там товар, привозят сюда, кто, аборигены местные что ли?
Экспортеры..
И впаривают втридорога за
Импортёры
Цитата:
211:
которое потом разворовывается жуликами и ворами и которым государство дает опять с пенсионного фонда наши новые деньги..
На поддержку банков и прочих криминальных структур..
Ну чо ты здесь разнылся? Иди и скажи это чиновникам или как их там, которые твои деньги куда-то там вкладывают, что ты против и не согласен. Петицию напиши, пикет одиночный или ещё там что... Слабо? Ну то-то же...
Кажется, ты ТАК всегда профессианально каментируешь?