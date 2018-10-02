Цитата: 211:

А чо не так?

Мои деньги переводятс

Статья о производителях-экспортёрах товаров и услуг. Ты к ним каким краем?

Цитата: 211:

На мои деньги закупают там товар, привозят сюда, кто, аборигены местные что ли?

Экспортеры..

И впаривают втридорога за

Импортёры

Цитата: 211:

которое потом разворовывается жуликами и ворами и которым государство дает опять с пенсионного фонда наши новые деньги..

На поддержку банков и прочих криминальных структур..

Ну чо ты здесь разнылся? Иди и скажи это чиновникам или как их там, которые твои деньги куда-то там вкладывают, что ты против и не согласен. Петицию напиши, пикет одиночный или ещё там что... Слабо? Ну то-то же...

Кажется, ты ТАК всегда профессианально каментируешь?