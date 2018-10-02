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≡ «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание Совета экспортеров Костанайской области с участием председателя правления АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт» Руслана ИСКАКОВА и акима региона Архимеда МУХАМБЕТОВА прошло в понедельник, 1 октября.
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§ 211
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу застраховать свои два миллиона по курсу доллара 180, ведь эти бабки были у государства..
Могу ли я , застраховав их, получить на пенсии по новому курсу, как в данном случае сейчас 380?
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§ Сыкымы
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ведь эти бабки были у государства..

Они и сейчас у него.
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Они и сейчас у него.

Они сейчас в частных банках, которые отдали мои деньги частным лицам под проценты или же второй вариант, в американских облигациях и бумагах, если мозгов нет, то в очередных банках третьих стран и тупо в долларах и евро..
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они сейчас в частных банках,

Тебе не всё равно - где? Главное, чтоб при выходе на пенсию тебе их отдали с поправкой на инфляцию (но не на курс доллара, как ты тут мечтал). А если будут мёртвым грузом лежать, то откуда возьмутся процентики на добавку? Что ты ноешь при каждом случае?
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
если будут мёртвым грузом лежать, то откуда возьмутся процентики на добавку? Что ты ноешь при каждом

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780958&topic_id=35728&forumid=1&1538502743

Не надо защищать жуликов и воров..
От них нужно СТРАХовать свое личное имущество..
Я вообще то по теме.
И застраховать свое имущество я имею право в чем захочу, в долларах на данный момент.
Иначе зачем эта статья, попонтоваться что ли?
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Иначе зачем эта статья, попонтоваться что ли

Статья о страховании рисков ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПОРТЁРОВ. Ты - экспортёр?
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не надо защищать жуликов и воров..

Ты это вспомни, когда будешь строчить комменты в новостях про "пильщиков бюджета" с новыми колёсами обозрения и т.д. Сохранность пенсионных вкладов гарантирована государством, а не отдельно взятыми госслужащими. Так что кто кого защищает - думаю, и так понятно.
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
страховании рисков ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПОРТЁРОВ. Ты - экспортёр?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780960&topic_id=35728&forumid=1&1538503768

Хм..
Разумеется.
А чо не так?
Мои деньги переводятся в доллары и помогают американской, грузинской, еще там каким то экономикам Мира..
На мои деньги закупают там товар, привозят сюда, кто, аборигены местные что ли?
Экспортеры..
И впаривают втридорога за тенге, которое потом разворовывается жуликами и ворами и которым государство дает опять с пенсионного фонда наши новые деньги..
На поддержку банков и прочих криминальных структур..
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сохранность пенсионных вкладов гарантирована государством, а не отдельно взятыми госслужащими

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35728&post_id=780962&order=0&viewmode=flat&pid=780960&forumid=1#780962

Нет, это не так..
Туфта и туфтология разговорного жанра братков 90х..
Что раньше можно было купить в советское время на 3000 рублей?
У моей бабки по матери ровно столько лежало .
Потом стало 6 тенге..
И что можно было купить на 6 тенге и кто там ей что отгарантировал?
Разница же кому то пошла, кому, с пенсионки, если не государству?
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четырех братьев задержали..
Они украли с пенсионки нашей Триллион тенге...
Но разве их задержали за это?
Они перешли дорогу конкурентам с министерства по воровству нефти и хотели уже ни какие то триллионы тенге, а триллионы долларов..
А на наши тенге занимались Благотворительностью и строили спортзалы, стадионы, подымали спортиков с трущоб..
Кто то же им отдал наши деньги?
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А чо не так?
Мои деньги переводятс

Статья о производителях-экспортёрах товаров и услуг. Ты к ним каким краем?
Цитата:
211:
На мои деньги закупают там товар, привозят сюда, кто, аборигены местные что ли?
Экспортеры..
И впаривают втридорога за

Импортёры
Цитата:
211:
которое потом разворовывается жуликами и ворами и которым государство дает опять с пенсионного фонда наши новые деньги..
На поддержку банков и прочих криминальных структур..

Ну чо ты здесь разнылся? Иди и скажи это чиновникам или как их там, которые твои деньги куда-то там вкладывают, что ты против и не согласен. Петицию напиши, пикет одиночный или ещё там что... Слабо? Ну то-то же...
Кажется, ты ТАК всегда профессианально каментируешь? :-P
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§ Сыкымы
Re: «Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что раньше можно было купить в советское время на 3000 рублей?
У моей бабки по матери ровно столько лежало .

Где лежало? В накопительном пенсионном фонде?
Профайл

§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну чо ты здесь разнылся? Иди и скажи это чиновникам или как их там,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780966&topic_id=35728&forumid=1&1538505816

Я говорю по теме в данном случае СТРАХования, чтобы застраховать свои СТРАХи..
При чем тут чиновники?
Если начали страховать имущество, я желаю застраховать свои тенге в пенсионном фонде по курсу доллара на момент выхода меня на пенсию..
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§ 211
«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
накопительном пенсионном фонде?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35728&post_id=780967&order=0&viewmode=flat&pid=780966&forumid=1#780967

На государственных счетах..
И да, вэтом самом пенсионном фонде..
Разницы нет, кто то же это украл, кто, если не государство?
Профайл
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